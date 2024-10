InSphero et le NCTR de la FDA publient la plus grande étude comparative démontrant la détection précoce de la toxicité hépatique à l'aide de microtissus hépatiques en 3D

ZURICH, 16 octobre 2024 /PRNewswire/ -- InSphero , le chef de file mondial de la technologie de culture cellulaire 3D, et des scientifiques du National Center for Toxicological Research (NCTR) de la Food and Drug Administration (FDA) ont publié la plus grande étude comparative jamais réalisée sur la toxicologie du foie à l'aide des microtissus hépatiques humains 3D InSight™. L'étude a testé l'hépatotoxicité de 152 médicaments approuvés par la FDA, fournissant des preuves irréfutables que cette plateforme d'innocuité à haut rendement peut jouer un rôle crucial dans les tests d'innocuité des médicaments à un stade précoce, en réduisant potentiellement les taux d'attrition. En particulier, les microtissus hépatiques en 3D ont permis de repérer correctement 80 % des composés qui ont été retirés par la suite en raison de problèmes d'innocuité pour le foie.

Cet article, paru dans Toxicological Sciences , le journal officiel à comité de lecture de la Society of Toxicology , marque une avancée significative dans la prédiction des lésions hépatiques induites par les médicaments (DILI), une cause majeure d'arrêt de développement. Les microtissus hépatiques humains 3D InSight™ d'InSphero sont uniques car ils combinent des hépatocytes provenant de dix individus avec d'autres types de cellules hépatiques importantes afin de récapituler la physiologie avec précision. Il en résulte une prédictivité inégalée sur le marché : 80 % des médicaments retirés du marché ont été correctement classés comme toxiques, tandis que 89 % des médicaments sûrs ont également été étiquetés avec précision. Les résultats mettent en évidence une précision prédictive sans précédent, en particulier pour les médicaments toxiques pour le foie et ciblant le système nerveux, avec un taux de réussite impressionnant de 90 %.

« Notre travail avec le NCTR de la FDA constitue une avancée dans la recherche en toxicologie hépatique et établit une nouvelle norme industrielle », déclare Dr Jan Lichtenberg , CEO et cofondateur d'InSphero. « Les 152 composés approuvés par la FDA utilisés pour cette étude ont tous été soumis à des tests d'innocuité précliniques et cliniques classiques, y compris des études sur les animaux. Malgré cela, certains composés ont été retirés par la suite en raison de préoccupations d'innocuité hépatique. Nous avons pu identifier correctement 80 % de ces composés retirés à l'aide d'un test in vitro rentable, très pertinent sur le plan biologique et rapide. Cela ouvre une voie prometteuse pour réduire l'attrition et améliorer les tests d'innocuité à l'avenir. »

Transformer l'industrie grâce à des tests de innocuité basés sur l'être humain

Alors que la loi de modernisation 2.0 de la FDA encourage le passage à des tests in vitro basés sur l'être humain, cette étude consolide les microtissus hépatiques humains 3D InSight™ d'InSphero en tant que technologie de base pour l'évaluation moderne de l'innocuité. En fournissant des données précises dès le début du processus de découverte de médicaments, la plateforme d'InSphero réduit le recours à l'expérimentation animale et oriente les ressources vers des médicaments candidats plus sûrs et plus efficaces.

« Notre plateforme d'innocuité hépatique 3D InSight™ intègre la précision biologique avec la rentabilité et la préparation à l'automatisation que les applications industrielles exigent », déclare Dr. Madhu Nag , responsable scientifique, InSphero. « Nous permettons aux développeurs de médicaments de prendre des décisions éclairées plus tôt dans le processus de développement, ce qui a un impact profond sur la réduction des échecs à un stade avancé et sur l'accélération de la mise sur le marché de médicaments plus sûrs ».

Impact économique et prédictif inégalé

La combinaison de la précision prédictive et de l'évolutivité est sur le point d'offrir des avantages économiques significatifs. En repérant plus tôt les composés hépatotoxiques, les développeurs de médicaments pourraient économiser des millions de dollars en coûts précliniques tout en améliorant la productivité de la R&D et l'innocuité des composés. Cette étude démontre également la reproductibilité du modèle de foie d'InSphero, garantissant ainsi sa fiabilité à l'échelle.

« Les microtissus hépatiques humains offrent un modèle hautement physiologique avec le même débit que les cultures cellulaires 2D traditionnelles, mais avec une pertinence biologique bien plus grande », déclare Dr Bruno Filippi , vice-président de l'innocuité hépatique chez InSphero. « Cela positionne notre plateforme comme un outil puissant pour les tests d'innocuité à un stade précoce, aidant les développeurs de médicaments à identifier les composés toxiques avant les essais coûteux sur les animaux ou les études cliniques, ce qui permet de réaliser d'importantes économies. »

Pour plus d'informations sur les solutions d'innocuité hépatique 3D InSight™ d'InSphero ou pour accéder à la publication InSphero/FDA évaluée par les pairs, veuillez consulter le site :

https://insphero.com/resource/hepatotoxicity-assessment-insphero-fda-nctr/

À propos d'InSphero

InSphero est la seule entreprise de modèles 3D in vitro qui dispose de la plateforme et de l'expertise nécessaires pour moderniser la découverte de médicaments de manière à permettre aux chercheurs d'atteindre leur plein potentiel. Nos modèles innovants basés sur des sphéroïdes permettent à des thérapies plus efficaces et plus sûres d'entrer en clinique grâce à une robustesse, une fiabilité, une reproductibilité et une évolutivité supérieures. L'objectif d'InSphero est d'inspirer la prochaine génération de thérapies innovantes grâce à l'obsession client, à l'engagement en faveur de l'innovation et au modèle d'excellence.

Pour en savoir plus : insphero.com . Suivez l'entreprise sur LinkedIn , X et Instagram , et inscrivez-vous à la Scientific Newsletter .

