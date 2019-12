Inspirada pela tecnologia avançada e impulsionada pela alta-perfumaria, a F1® lança sua nova marca fascinante de fragrâncias usando a arte impressa em 3D

Ellie Norman, diretora de marketing e comunicações da Formula 1 disse: "Estamos extremamente felizes por trabalhar com a Designer Parfums e revelar a nossa coleção de fragrâncias. Os frascos de perfumes exclusivos e customizados inspirados na F1 personificam o dinamismo do esporte, com a previsão do lançamento da coleção completa nos primeiros meses do próximo ano".

Motivados pela excelência, precisão e tecnologia avançada legendárias da Formula 1®, iniciou-se uma jornada única para contar a história evocativa da Formula 1® através do perfume.

"Estamos nos beneficiando do patrimônio e dos princípios do esporte para criar uma marca de fragrâncias ímpar que une a abordagem extremamente autêntica do mundo dos perfumes com os valores fundamentais da Formula 1. Ser a primeira marca de fragrância a utilizar a impressão em 3D é uma conquista enorme, e esperamos avançar ainda mais nos próximos anos ao oferecermos aos consumidores a habilidade de criar seus próprios designs personalizados", disse Dilesh Mehta, presidente e CEO da Designer Parfums.

A engenharia avançada da Formula 1®, os princípios de forma e as linhas orgânicas oferecem uma riqueza de referências para Ross Lovegrove, o designer visionário que criou as três obras de arte impressas em 3D que marcam o lançamento da coleção. A impressão em 3D foi considerada a rota óbvia e única para emular e personificar o espírito da F1.

Os fãs devem preparar-se para esperar o inesperado ao experimentar pela primeira vez as fragrâncias personalizadas e testemunhar o que virá na coleção verdadeiramente inigualável em 2020.

Os designs de Ross incluem:

AGILE EMBRACE

Com base nos princípios da forma criados a partir do movimento, as linhas abraçam o núcleo interno que contém o coração do design. Atua como uma proteção sensual semelhante à maneira como a estrutura dos carros envolve e protege o motorista com sua precisão anatômica.

Impresso em 3D

FLUID SYMMETRY

Derivado da evolução das linhas orgânicas do design aerodinâmico dos carros, o conceito é a evidência de que a física de forças naturais em uníssono com materiais avançados produz uma nova forma de bioestética tecnológica para o século 21.

Titânio jateado impresso em 3D

COMPACT SUSPENSION

Uma estrutura espacial como um exoesqueleto com camadas que suspendem o frasco interior em uma geometria robusta impressa em 3D, usando como referência a engenharia de estruturas inovadoras e avançadas.

Impresso em 3D

Nessas impressões inéditas em 3D de edição limitada, nós descobrimos o coração palpitante do projeto: uma coleção de cinco fragrâncias extraordinárias do mundo da alta-perfumaria.

Ao criar a coleção de alta-perfumaria F1, a Designer Parfums trabalhou em parceria com as casas de perfumes mais avançadas para desenvolver uma coleção audaciosa de fragrâncias bem elaboradas e fabricadas cuidadosamente como um carro da F1. Perfumistas máster extraíram sua inspiração do mundo empolgante, energético e dinâmico da F1 fundindo matérias primas de próxima geração com estruturas de fragrâncias eternas para a criação de uma variedade de aromas tão emocionantes quanto a própria corrida.

I – A bergamota e o limão estimulantes cristalizam com frescor contra um pano de fundo verdejante de folhas de nashi com a qualidade prateada e metálica da pimenta rosa e da resina elemi. Uma onda refrescante de ambroxan mineral flui através da composição, criando um corpo leve empoderado pela nuance inovadora e ousada da nota akigalawood. Uma concepção moderna sobre madeiras clássicas com um toque metálico.

II – A coesão perfeita de cítricos refrescantes e da vivacidade da pimenta rosa representa a relação simbiótica entre o carro e a pista, na corrida veloz rumo à contradição do acorde salgado, e o couro e o patchouli preto, uma nova nuance do couro, com acordes inimitáveis de borracha queimada e chuva no asfalto com sal.

III – Uma composição aerodinâmica que compete com a combinação explosiva da canela de Madagascar e da bergamota da Calábria, dois materiais intensos atuando conjuntamente para empoderar o contraste acolhedor e energético da pimenta metalizada e da fava-tonka. O acorde salgado único traz um elemento inovador e dinâmico que renova o estilo clássico. Uma modernização elegante do âmbar, tornada intensa através de especiarias e madeiras escuras.

IV – A fragrância informal e confiante que conta com o coquetel ousado de especiarias, onde a intensidade da pimenta-do-reino funde-se com a frescura do zimbro, criando a coragem do contraste. No âmago, a profundidade intoxicante do narciso é atenuada pela qualidade suave e mineral do lírio florentino, transformando-se harmoniosamente em uma base rica e masculina que apresenta a fusão do couro elegante e da tonkalactona dourada. Uma reinterpretação audaciosa de Fougère.

V – Um aroma emocionante criado ao redor do acorde de champanhe representando o spray prismático das bolhas que brilham na primeira posição do pódio. A liberalização efervescente e espumante das notas cítricas é energizada pelo vigor elétrico da pimenta timut, levando ao gerânio luminoso e fresco, realçada pela elegância da folha de violeta e contrastada pelas características ricas e amadeiradas do sândalo e da ambrocenida. A empolgação da celebração captada dentro do aromático vibrante e energético.

Com o preço estipulado de até $10.000, as obras de arte de edição limitada com sua coleção de cinco fragrâncias intercambiáveis foram apresentadas no FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2019 de 29 de novembro a 1º de dezembro de 2019. Em caso de interesse ou para mais detalhes acesse designerparfums.com.

E ISSO É SÓ O COMEÇO!

As fragrâncias chegarão às lojas globalmente a partir de abril de 2020. Dessa vez o designer Ross Lovegrove utiliza a mais recente tecnologia de síntese de luz digital em impressão em 3D, criando o exoesqueleto intrincado e deslumbrante baseado em resina tecnopolimérica que abriga o frasco da fragrância.

Disponível em lojas selecionadas por $250 PVR (preço de venda recomendado).

Para mais informações acesse designerparfums.com.

