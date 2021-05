Inspirados no Dia das Mães, Cetaphil® e Dermotivin® lançam campanha "Sinta na pele o cuidado de mãe"

Pensando nisso, as marcas de dermocosméticos Cetaphil ® e Dermotivin ® , da Galderma, se uniram e apresentam a campanha " Sinta na pele o cuidado de mãe ". A ação tem como objetivo abordar a importância do toque de mãe na vida das pessoas, além de reforçar que, mesmo com a individualidade de cada uma, o seu amor é representado pelo seu toque desde o nosso primeiro momento de vida.

A iniciativa, como forma de homenagem e conscientização, propõe um diálogo sobre maternidade e sobre a prática do autocuidado que tem sido ainda mais fundamental em tempos de isolamento. A ativação contará ainda com a divulgação de um vídeo nos canais das marcas e participação da influenciadora Fabi Justus, abordando um pouco sobre sua experiência nesse contexto.

"A Galderma é uma empresa comprometida em melhorar a qualidade de vida das pessoas, com foco em oferecer soluções científicas para a saúde da pele. Mas, mais do que isso, temos como missão contribuir para um futuro mais saudável e acreditamos que esse processo se inicia com o autocuidado. Nessa data emblemática, queremos reforçar ainda mais a importância dessas figuras maternas, conscientizando-as sobre a relevância de olhar para si e praticar o autocuidado", comenta Vitor Miranda – BU Head de Consumer e Prescrição.

Confira o vídeo principal da campanha no link.

Sobre a Galderma

A Galderma, maior empresa global independente de dermatologia do mundo, foi criada em 1981 e atualmente está presente em mais de 100 países. Com um extenso portfólio de medicamentos prescritos, soluções estéticas e produtos para o consumidor, a empresa faz parceria com profissionais de saúde em todo o mundo para atender as necessidades de saúde da pele das pessoas ao longo da vida. A Galderma é líder em pesquisa e desenvolvimento de soluções cientificamente definidas e clinicamente comprovadas para a pele. Para mais informações, visite www.galderma.com , www.cetaphil.com.br e www.linhadermotivin.com.br.

