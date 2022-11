INSPIRATV, SUPERESTRELLAS DE TRES ESTRELLAS Y AMENIDADES CULINARIAS: EXPEDIA, HOTELES.COM Y VRBO REVELAN LAS TENDENCIAS DE VIAJE PARA 2023

SEATTLE , 17 de noviembre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Por primera vez las marcas de Expedia Group - Expedia, Hoteles.com y Vrbo - dan a conocer una perspectiva integral de las tendencias de viaje para 2023. Tras analizar los datos de búsquedas y demanda de los gigantes del sector de los viajes y después de encuestar a miles de personas en 17 países, las principales tendencias demuestran que, en 2023, que los viajes que se ajustan a todos los gustos son cosa del pasado. En cambio, las tendencias apuntan a que el próximo año se define, por lo "fuera de lo normal".

"Cuando observamos los datos de Expedia, Hoteles.com y Vrbo en conjunto, podemos obtener una imagen detallada de lo que serán los viajes en 2023", comentó Jon Gieselman, presidente de las marcas de Expedia. "Lo que estamos viendo ahora es un repunte de viajes a capitales culturales, un interés en la nueva ola de retiros de bienestar y un auge en la demanda de destinos al aire libre - más allá de playas y montañas -, esto no es una nueva normalidad, sino los viajeros están expandiendo sus horizontes hacia tendencias inesperadas en lo que ahora llamamos la 'no normalidad'."

Tendencias de Viaje Inesperadas en 2023

Expedia: InspiraTV ("Set-Jetters")

Reservar un viaje tras ver todos los episodios de la serie de moda se volverá una tendencia importante en 2023. De acuerdo con la encuesta realizada por Expedia, se confirma que la principal fuente de inspiración de viajes son las películas y las series de televisión por streaming (40%), superando la influencia de las redes sociales (31%). Además, la pantalla chica ya se encuentra en el mismo nivel que las recomendaciones de amistades y familiares cuando se trata de decidir a dónde viajar.

En los EE. UU, más de dos tercios (68%) de viajeros ha realizado búsquedas o considerado viajar a un destino tras verlo en una serie o película en una plataforma de streaming, y el 61% de estos aventureros admite ya tener una reserva lista.

Los principales destinos incluyen Nueva Zelanda, con paisajes presentados este año en una gran aventura de fantasía, seguido por el Reino Unido, París y Nueva York y los impresionantes resorts de playa de Hawái.

Expedia: Capitales Culturales

Después de casi dos años de visitar parques nacionales y reservas naturales, las ciudades están haciendo su regreso. Según la demanda de los viajeros de Expedia, la mayoría de los destinos que experimentan los aumentos más notorios son las ciudades ricas en cultura, donde los eventos artísticos y culturales están volviendo a su máximo esplendor. Los viajeros del mundo pueden descubrir el Festival Fringe en Edimburgo, planificar un viaje al WorldPride en Sídney o contemplar las flores de cerezo en Tokio. En la aplicación móvil de Expedia, las capitales culturales nos esperan este 2023.1

Edimburgo, Escocia Lisboa, Portugal Tokio , Japón Dublín, Irlanda Nueva York , Estados Unidos Sídney, Australia Dubái, Emiratos Árabes Unidos Montreal , Canadá Múnich, Alemania Bangkok , Tailandia

Hoteles.com: Superestrellas de Tres Estrellas

Los viajeros buscan maneras más inteligentes de viajar por el mundo sin sacrificar la comodidad ni el estilo. En los EE. UU, casi un tercio (32 %) de los viajeros admite prestar más atención que nunca a la relación calidad-precio. Esto puede verse reflejado en los datos de Hoteles.com, los cuales muestran que el interés por hoteles de tres estrellas o menos ha aumentado más del 20% a nivel mundial.2

40% de viajeros americanos tienen planeado hospedarse en hoteles de una a tres estrellas en 2023, y 34% de ellos piensa reservar unas vacaciones con beneficios adicionales, como desayuno gratis o artículos de tocador de lujo. Mostrando un cambio en la mentalidad postpandemia y un enfoque de espontaneidad en las personas, una tercera parte de los viajeros encuestados admite que preferiría hacer más viajes dentro de su lista de deseos en propiedades de tres estrellas, que gastar en una escapada de lujo. Tener menos estrellas no significa sacrificar la calidad, muchas propiedades como Una Vida en México o Mama Shelter en París, ofrecen excelente servicio, interiores elegantes y una energía única como base.

Hoteles.com: La Nueva Ola del Bienestar

Según Hoteles.com, más de mitad (53%) de viajeros americanos dicen estar más abiertos que nunca a la idea de tomar vacaciones de bienestar, pero los retiros tradicionales ya no entusiasman tanto como antes y los aventureros buscan alternativas más emocionantes para el 2023. Los millennials son los principales motores de esta tendencia, ya que el 60% de viajeros de entre 25 a 34 años están buscando innovadoras opciones para disfrutar sus escapadas de bienestar. La mayoría de los viajeros quieren explorar nuevas ofertas en los EE. UU. Sin embargo, la Generación Z tiene una opinión diferente y preferiría reservar una aventura en Noruega, Turquía, Suiza, Islandia y Sri Lanka.

Para capturar a un mercado que despertó sus sentidos, los hoteles como el Loire Valley Lodge en Francia y Whitepod en Suiza, están innovando y ofreciendo programas avanzados de rejuvenecimiento y actividades prácticas que alientan a los viajeros a conectarse con la naturaleza de manera cercana y personal. Cuanto más peculiar la actividad, mejor, con actividades como silvoterapia, baños de bosque, y recolección de frutas más populares que actividades clásicas como los cursos de cocina, vacaciones deportivas y sesiones de meditación.

Hoteles.com: Inauguraciones de hoteles más esperadas en el mundo

Están por abrir nuevos hoteles para atender las necesidades cambiantes de los viajeros de todo el mundo. Estas propiedades son mucho más que simples lugares para dormir: ofrecen restaurantes turísticos de primer nivel, espacios de trabajo compartido y hermosos interiores como base. Desde un centro de actividad social lleno de arte en Londres hasta el lujo sin límites en Roma, estos son los hoteles más impresionantes que deberás tener en la mira el año que viene, de acuerdo con Hoteles.com:

Vrbo: Amenidades culinarias

Las cocinas se volvieron más populares que nunca, ya que las personas buscan flexibilidad para comer cuando más les convenga en su casa privada de Vrbo. Una cocina al exterior, un horno para pizza y una freidora de aire son los tres aditamentos preferidos de los huéspedes. Adicionalmente, casi la mitad de los viajeros americanos (43%) opta por hacerlo para reducir costos durante sus vacaciones.

Viajeros se preocupan más por las necesidades del grupo con el que viajan que por la ubicación de la propiedad. De hecho, más de la mitad (57%) de los viajeros prefiere reservar una casa de vacaciones única para estar con sus acompañantes en un destino menos conocido, que una casa de vacaciones menos interesante y con una menor oferta de servicios en una zona de mayor popularidad.

Vrbo: Casas de descanso en el campo

Las escapadas rústicas están en auge, ya que cada vez más viajeros buscan hospedarse en casas de vacaciones privadas con abundante espacio y con espectaculares vistas. En esta categoría, entran las casas de descanso en el campo, las cuales permiten a los vacacionistas estar en contacto directo con la naturaleza. La demanda de casas de Vrbo en destinos de campo en los EE. UU aumentó más de 30% entre septiembre 2021 y agosto 2022, ya que los viajeros intentan ser uno mismo con la madre naturaleza3. Además, 42% de viajeros americanos encuentran inspiración en destinos al aire libre y paisajes alucinantes como cabañas forradas con troncos, espacios para fogatas y vistas panorámicas de ensueño.

Los viajeros pueden vivir sus fantasías occidentales reservando un alojamiento de lujo, un retiro en un rancho o una casa de campo que se ajuste a toda la tripulación. Los destinos en Montana, Colorado y otros estados del oeste vienen a la mente, pero el estilo vaquero no se limita a los EE. UU. Para una casa en el campo en Europa, los viajeros están reservando graneros y granjas convertidas en los campos de Italia, España, Francia y el Reino Unido. Los buscadores de emociones también pueden abrazar a su vaquero interior en Australia.

Vrbo: Descubriendo tesoros ocultos

Las personas también se proponen explorar lugares modestos y conocer nuevos entornos. Las principales joyas ocultas de los EE. UU tienen algo en común: lagos hermosos, donde los viajeros pueden tomar un descanso de sus rutinas diarias. La demanda de las casas privadas de vacaciones en Vrbo en cada uno de estos destinos poco convencionales ha aumentado un 30% más desde septiembre de 2021:4

Nampa, Idaho

Greensboro, Carolina del Norte

Layton, Utah

Irmo, Carolina del Sur

Oneonta , Nueva York

, Hampton, Virginia

Brístol, Rhode Island

Spokane, Washington

Las Cruces , Nuevo México

, Nuevo México Missoula, Montana

Viajar en 2023 consistirá en decir "no" a la normalidad, romper con la rutina y buscar experiencias sin compromisos. Las personas ya no se adaptarán a la próxima nueva normalidad, sino que crean su propio statu quo, ya sea con vuelos a eventos únicos o con celebraciones en grupo en una casa de vacaciones.

Un sector optimista que avanza

Por primera vez, las tendencias de viaje de 2023 se publican al mismo tiempo que las opiniones de los profesionales del sector, desde las aerolíneas hasta los hoteles, pasando por los anfitriones de alquileres vacacionales y otros. En un informe adaptado a los socios de viajes, Expedia Group revela las formas en que la pandemia cambió para siempre los viajes. La investigación muestra los niveles más altos de optimismo desde 2020. La mayoría de los profesionales esperan que los viajes de ocio (71%) y de negocios (70%) vuelvan a los niveles anteriores a 2020 en un plazo de dos años. Mientras que los viajeros que buscan un cambio de aires mantuvieron el sector a flote durante la pandemia, todas las miradas están puestas en el regreso de los viajes internacionales y de negocios. De hecho, más de la mitad (51%) del sector afirma que los negocios son la principal prioridad de su organización en 2023.

Otra observación de los profesionales del sector muestra que los viajeros están eligiendo opciones acordes con sus valores personales, como la sostenibilidad, la inclusión y la accesibilidad. La mayoría de las empresas de viajes (60%) realizaron cambios en el último año para garantizar que sus servicios sean inclusivos y accesibles. De hecho, la sostenibilidad está empatada con la mercadotecnia como el área de mayor inversión para 2023, ya que uno de cada cinco profesionales del sector afirma que tiene previsto invertir en sostenibilidad el próximo año.

Visita el siguiente para descargar el reporte de industria Traveler Value Index 2023 con perspectivas y acciones para socios de viajes

Visita el siguiente enlace para consultar el reporte completo del consumidor: https://www.expedia.com/2023traveltrends.

