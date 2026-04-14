Instacart acquiert Instaleap pour accélérer l'expansion mondiale de sa plateforme d'entreprise

L'acquisition renforce la présence internationale d'Instacart et lui permet de poursuivre son développement auprès des principaux acteurs du secteur de l'épicerie en Europe, en Amérique latine et au Moyen-Orient.

SAN FRANCISCO, 14 avril 2026 /PRNewswire/ -- Instacart (NASDAQ : CART), leader nord-américain des technologies de l'épicerie, a annoncé aujourd'hui l'acquisition d'Instaleap, une plate-forme mondiale de services de solutions d'activation et d'exécution permettant aux détaillants de rationaliser et d'étendre leurs opérations en ligne. Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie d'Instacart d'extension de son offre aux entreprises à l'échelle mondiale et de développement des technologies permettant d'effectuer toutes les courses.

Instaleap propose une technologie spécialement conçue pour répondre aux besoins essentiels des détaillants, notamment en matière d'intégration des marchés et de solutions d'exécution, et renforce le portefeuille plus large d'offres d'Instacart destinées aux entreprises. L'entreprise a établi des relations avec près de 100 détaillants en alimentation et marchés en dehors de l'Amérique du Nord, dont Cencosud, Continente, Jerónimo Martins, Lulu et SPAR. Présent dans près de 30 pays, Instaleap possède une grande expertise des marchés locaux et une présence croissante en Europe, en Amérique latine et au Moyen-Orient. À ce jour, Instaleap a permis de réaliser plus de 100 millions de transactions.

« Nous constatons une opportunité significative d'expansion internationale grâce à une stratégie d'entreprise permettant aux détaillants du monde entier de répondre aux besoins omnicanaux en constante évolution de leurs clients », a déclaré Ryan Hamburger, directeur commercial d'Instacart. « Nous avons déjà constaté une augmentation de la demande mondiale pour nos technologies en ligne et en magasin, y compris Storefront Pro et Caper Carts, avec une traction précoce en Europe et en Australie. Grâce à la technologie d'Instaleap, à son expertise internationale et à ses relations approfondies avec les détaillants, nous pouvons accélérer notre expansion internationale et mieux servir les détaillants et les consommateurs du monde entier. »

« C'est un moment exaltant pour Instaleap et pour les détaillants que nous servons », a déclaré Antonio dos Santos Nunes, PDG et cofondateur d'Instaleap. « Nous avons élaboré notre plateforme en nous concentrant sur les besoins uniques des détaillants en alimentation sur divers marchés internationaux. Rejoindre Instacart nous permet d'accroître notre impact avec le soutien d'un partenaire de confiance qui partage notre détermination à assurer la réussite des détaillants. »

Instaleap fonctionnera initialement comme une filiale à part entière d'Instacart afin d'assurer la continuité pour les détaillants d'Instaleap. Instacart se réjouit de servir les partenaires de vente au détail d'Instaleap avec sa gamme de produits existante et Instacart prévoit d'étendre progressivement ses offres de technologie d'entreprise aux partenaires d'Instaleap, y compris le commerce électronique, les magasins connectés, les médias des détaillants, l'IA et les solutions de données. Les principales offres - en magasin et en ligne - sont les suivantes :

Storefront Pro, la plateforme de commerce d'entreprise d'Instacart qui active les programmes d'épicerie numérique de plus de 380 enseignes de la grande distribution, dont Aldi, Costco, Publix, Sprouts, Woodman's, et bien d'autres encore ;

Carrot Ads, la solution technologique d'Instacart pour le commerce de détail, qui permet à plus de 310 détaillants, places de marché et partenaires commerciaux de développer et d'étendre leur activité de publicité en ligne et en magasin afin de dégager de nouvelles sources de recettes ;

Caper Carts, les chariots intelligents d'Instacart activés par l'IA qui stimulent l'engagement des clients grâce à la personnalisation, aux opportunités d'économies et à la rationalisation du passage en caisse, et qui sont déjà lancés auprès de détaillants en dehors de l'Amérique du Nord, notamment Coles en Australie et Morrisons au Royaume-Uni ; et

FoodStorm, la technologie de gestion des commandes de bout en bout d'Instacart pour les rayons de l'épicerie - reliant les commandes en ligne à la préparation en magasin pour des expériences fiables et de haute qualité.

Cette acquisition renforce l'engagement continu d'Instacart à fournir aux détaillants des solutions intégrées qui contribuent à la croissance de leur activité et à l'amélioration de l'expérience des consommateurs. Pour plus d'informations sur la plateforme Instacart Enterprise, veuillez consulter le site : https://www.instacart.com/company/retailer-platform.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques peuvent être considérées comme des déclarations prospectives, y compris, sans s'y limiter, les déclarations concernant les avantages et les résultats attendus de l'acquisition d'Instaleap et les attentes concernant l'expansion internationale. Ces déclarations prospectives sont soumises à des risques connus et inconnus, à des incertitudes, à des hypothèses et à d'autres facteurs susceptibles d'entraîner des écarts considérables entre les résultats réels et les résultats futurs exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes, hypothèses et autres facteurs comprennent les risques décrits de temps à autre dans les documents déposés par Instacart auprès de la Securities and Exchange Commission, y compris dans le rapport annuel d'Instacart sur le formulaire 10-K pour l'exercice terminé le 31 décembre 2025, déposé auprès de la Commission le 26 février 2026. Vous ne devez pas considérer les déclarations prévisionnelles comme des prédictions d'événements futurs. Instacart a basé ces déclarations prospectives principalement sur les informations dont elle dispose à la date de ce communiqué de presse et sur ses attentes et projections actuelles concernant les événements et tendances futurs qui, selon elle, peuvent affecter son activité, sa situation financière et ses résultats d'exploitation. Ces déclarations sont intrinsèquement incertaines et les investisseurs sont invités à ne pas s'y fier indûment. Sauf si la loi l'exige, Instacart ne s'engage pas et n'a pas l'intention de mettre à jour ces déclarations prospectives.

À propos d'Instacart

Instacart est une société leader dans la technologie de l'épicerie qui s'associe à plus de 2 200 enseignes de détail - représentant près de 100 000 magasins - pour transformer la façon dont les gens font leurs courses auprès des détaillants en qui ils ont confiance, tout en créant des opportunités de revenus flexibles pour les acheteurs. Grâce à la place de marché Instacart, à la plateforme Instacart Enterprise et à l'écosystème Instacart Ads, l'entreprise alimente le commerce électronique, l'exécution des commandes, la technologie en magasin, les solutions d'intelligence artificielle et la publicité pour les partenaires. Pour plus d'informations, consultez le site www.instacart.com/company. Maplebear Inc. est la raison sociale déposée d'Instacart.

À propos d'Instaleap

Instaleap est une plateforme de services de solutions d'activation et d'exécution qui permet aux détaillants de rationaliser et de développer leurs opérations en ligne. Au service de clients dans près de 30 pays d'Amérique latine, d'Europe et du Moyen-Orient, l'entreprise intègre l'ensemble du cycle de vie du commerce numérique - y compris la gestion des commandes, la préparation des commandes, le routage, la logistique et l'expérience client - ce qui permet aux détaillants de fonctionner avec une efficacité, une évolutivité et une fiabilité accrues. Sa technologie permet aux détaillants de respecter leurs engagements de livraison à temps, d'optimiser les coûts d'exploitation et d'offrir à leurs clients une expérience de haute qualité qui les fidélise à long terme. Pour plus d'informations, consultez le site www.instaleap.io.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2955435/Instaleap_1_Logo.jpg