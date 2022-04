InstaForex : courtier international avec 15 ans d'expérience sur les marchés financiers mondiaux

InstaForex a été l'un des premiers courtiers à introduire les technologies de gestion de la confiance et à donner à ses clients la possibilité de copier les transactions des traders à succès. La société a également développé ses propres services : les systèmes PAMM et ForexCopy.

La société continue à étendre ses services dans le monde entier. Aujourd'hui, InstaForex dispose de bureaux de représentation dans le monde entier et travaille avec des traders du monde entier. Ses clients ont déjà ouvert plus de 7 millions de comptes commerciaux.

Les conditions commerciales favorables ne sont pas la seule chose qui rend le courtier si populaire. InstaForex propose également l'un des meilleurs programmes de bonus du marché et organise régulièrement différents concours et cadeaux.

En plus de la reconnaissance publique, InstaForex dispose d'une note de performance élevée. La société a remporté des prix prestigieux et a été reconnue plusieurs fois comme le meilleur courtier en Asie, en Europe de l'Est et dans la CEI.

La sélection du courtier le plus actif d'Asie par les AtoZ Markets Forex Awards et du meilleur programme d'affiliation par le magazine britannique Global Brands figure parmi les dernières réalisations du courtier.

Au fil des ans, InstaForex a coopéré avec de nombreuses vedettes sportives de renommée mondiale, notamment le biathlète norvégien Ole Einar Bjørndalen, les joueuses de tennis Victoria Azarenka et Daria Kasatkina et de nombreux autres athlètes.

Aujourd'hui, les ambassadeurs de la marque InstaForex sont la triple championne olympique de natation Yuliya Efimova, le grand maître Viswanathan Anand, le coureur de haut niveau Ales Loprais, ainsi que le champion du monde de Muay Thai Vladimir Moravcik.

Le courtier coopère également avec d'entières équipes sportives. Ses partenaires sont le club de football allemand Borussia Dortmund, le club de hockey slovaque Zvolen et l'équipe de course américaine Dragon Racing.

De plus, InstaForex est le sponsor principal de l'équipe InstaForex Loprais, un équipage de rallye bien connu, ce qui prouve une fois de plus que la société s'efforce d'être la meilleure dans tous les domaines. Le courtier fait toujours tout son possible pour répondre aux normes de qualité les plus élevées, tant en termes de conditions commerciales que de services à la clientèle.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1808091/InstaForex.jpg

SOURCE InstaForex