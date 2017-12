InstaForex poursuit son partenariat avec Dragon Racing

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/623077/InstaForex_Logo.jpg )



Le partenariat a commencé en 2015 lorsque le logo InstaForex a été placé sur la voiture de l'écurie Dragon Racing lors de la première course de Formule E, à Moscou. Les moments forts de ce partenariat fructueux ont été les victoires de Jérôme d'Ambrosio à Berlin et à Mexico, ainsi que de nombreuses autres places sur le podium pour l'écurie.

Pavel Shkapenko, directeur du développement chez InstaForex, a commenté : « La prorogation du contrat de parrainage officiel implique, sans s'y limiter, la promotion de l'image, notamment les marquages publicitaires sur les voitures et les casques des pilotes avec le logo du courtier. InstaForex partage la volonté de Formule E et de Dragon Racing de développer et de promouvoir des technologies nouvelles tout en respectant l'environnement. Nous souhaitons bonne chance au Dragon Racing pour une saison fantastique ! »

Jay Penske, le directeur et propriétaire de Dragon Racing a déclaré : « Dragon Racing est heureux de saluer le retour d'Instaforex pour la 4e saison consécutive. Leur soutien continu et less valeurs que nous partageons sont propices à un excellent partenariat qui, j'en suis sûr, se poursuivra pendant de nombreuses années. »

À propos de Dragon Racing

L'écurie de course automobile américaine a été fondée par Jay Penske après plusieurs saisons couronnées de succès dans le championnat IndyCar aux États-Unis. En 2014, l'écurie de course Dragon Racing est devenue l'une des écuries fondatrices du championnat Formule E de la FIA qui utilise uniquement des voitures électriques.

La devise de l'écurie Dragon Racing est l'expression latine « E Pluribus Unum », qui signifie « De plusieurs, un »

À propos d'InstaForex

InstaForex est un courtier ECN international, actif sur le marché des changes depuis 2007. Aujourd'hui, plus de 7 millions de traders font confiance à l'entreprise qui possède plus de 265 bureaux dans le monde.

De tels résultats n'auraient pas été possibles sans des services de haute qualité, des technologies avancées, les meilleurs services en matière de change (PAMM et ForexCopy), et de grandes opportunités de trading fructueux. InstaForex offre plus de 300 instruments financiers divers, un accès aux bourses et marchés monétaires, une ressource web complète, avec des supports à la formation, des informations analytiques et de la littérature financière.

SOURCE InstaForex