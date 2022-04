InstaForex publie une mise à jour mondiale de son application mobile

Les développeurs ont minutieusement amélioré l'interface afin de la rendre encore plus simple à utiliser pour nos clients. Ainsi, la nouvelle mise à jour facilite la réalisation des transactions. Par ailleurs, l'application est désormais dotée de widgets permettant d'afficher le solde de l'utilisateur et d'un volet de négociation distinct en bas de l'écran, ainsi que d'autres fonctions disponibles dans l'application.

Les nombreuses fonctions de la plateforme mobile InstaForex sont polyvalentes, ce qui explique pourquoi tant de traders la choisissent. À ce jour, plus de 1 000 000 utilisateurs utilisent déjà cette application. Nous sommes convaincus que les nouvelles fonctions remporteront un grand succès sur le marché.

La société a tenu compte des demandes des utilisateurs et a ajouté la possibilité de fermer partiellement des positions dans la nouvelle version de l'application. Désormais, les utilisateurs peuvent facilement modifier leurs transactions.

En outre, la plateforme mobile dispose d'une fonction de calcul des bénéfices et des pertes pour chaque transaction et d'une actualisation en temps réel des cotations. Le trading à partir de graphiques est devenu beaucoup plus aisé grâce à de nouvelles fonctionnalités. Les utilisateurs peuvent à présent enregistrer leurs paramètres et effectuer des transactions à partir de graphiques grand format. La plateforme mobile améliorée permet également aux traders d'être informés des événements essentiels du marché. Dorénavant, chacun peut activer les notifications instantanées permettant de ne rater aucune actualité.

La société InstaForex est particulièrement fière de sa grande équipe d'analystes professionnels. Dans la nouvelle version de l'application, ceux-ci continuent à publier régulièrement leurs recommandations de trading utiles et leurs positions sur les événements financiers actuels.

InstaForex a également ajouté de nombreux outils analytiques qui peuvent aider les traders à élaborer un plan de trading efficace. Désormais, les traders ont accès aux résumés d'analyses techniques ainsi qu'aux aperçus des indicateurs financiers des entreprises. InstaForex prend notamment en charge les re-cotations lors de l'ouverture et de la fermeture des transactions. Cela signifie qu'en cas de forte volatilité, le prix peut évoluer brusquement et le client aura la possibilité de confirmer l'ouverture et la fermeture de la position en tenant compte du prix modifié.

La société attire également l'attention des traders sur le calendrier économique révisé devenu beaucoup plus simple à utiliser depuis la nouvelle version de l'application

Téléchargez la nouvelle version de la plateforme de trading InstaForex sur Google Play.

