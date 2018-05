Instituições brasileiras recebem executivos da Pfizer de diferentes países para trabalho voluntário

Cada instituição está recebendo uma equipe composta por três profissionais de expertises complementares, contemplando as áreas de Marketing e Comunicação, Recursos Humanos e Desenvolvimento Organizacional, Planejamento Estratégico e Desenvolvimento de Negócios, Desenvolvimento de Programas de Treinamento e Gerenciamento de cadeia de abastecimento.

A partir das vivências dos executivos, a ideia é que seja elaborado um plano de gestão para solucionar as principais problemáticas vividas no dia a dia de cada instituição, com foco em aumentar o acesso aos programas que elas oferecem, bem como melhorar a eficiência e a qualidade dos processos e serviços.

Entre as instituições selecionadas para a edição brasileira do programa da Pfizer de trabalho voluntário baseado em competências está a Associação de Apoio à Criança com Câncer (AACC), entidade de referência no suporte aos pacientes oncológicos pediátricos e suas famílias durante o tratamento, fornecendo alojamento, refeições, cestas básicas, transporte a hospitais, suporte educacional e psicológico, bem como atividades de recreação e lazer.

Também participa da iniciativa a Associação Viva e Deixe Viver, que capacita voluntários para o exercício da contação de histórias em hospitais pediátricos do País, como forma de transformar a internação hospitalar em um momento mais agradável.

A agenda dos executivos visitantes inclui ainda o Projeto Quixote, que realiza um trabalho social junto a crianças e jovens em situações de risco de áreas carentes de São Paulo, oferecendo serviços psicológicos, psiquiátricos e médicos, além de oficinas com atividades esportivas e artísticas.

Por meio de um programa de voluntariado baseado em competências, a Pfizer aloca funcionários em projetos de curto prazo para auxiliar organizações não governamentais ao redor do mundo. O programa foi criado em 2003 e, até hoje, já levou cerca de 490 colaboradores da Pfizer a cerca de 50 países em desenvolvimento. Juntos, esses profissionais já realizaram aproximadamente 340 mil horas de trabalho pró-bono.

Mais informações:

(11) 3643-2783

FONTE Pfizer

SOURCE Pfizer