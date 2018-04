Institut Marquès präsentiert Forschung über fötales Hören und den Einfluss von Musik auf frühes Leben beim Ig Nobel

BARCELONA, Spanien, April 17, 2018 /PRNewswire/ --

Das Institut Marquès nahm an der Ig-Nobel-Tour teil und präsentierte seine Forschung in Bezug auf fötales Hören und den Einfluss von Musik auf frühes Leben in Schweden und Dänemark

Viele Jahre lang hat das Institut Marquès, ein Zentrum für Gynäkologie und assistierte Reproduktion mit internationalem Ansehen, modernste Forschung in Bezug auf den Einfluss von Musik am Anfang des Lebens in der embryonalen und fötalen Entwicklungsphase betrieben.