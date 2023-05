Instituto de Física da USP investe em videomonitoramento IP

SÃO PAULO, 30 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- No Instituto de Física da maior universidade pública do Brasil, a inovação está dentro e fora dos laboratórios. Com a missão de resguardar alunos, professores e funcionários contra furtos e controlar o acesso ao Data Center da instituição, um importante recurso para o desenvolvimento da ciência brasileira, com o apoio do integrador Ziva, o Ifusp substituiu o antigo sistema de videomonitoramento analógico por soluções 100% IP da Axis Communications. O novo modelo garantiu segurança para a comunidade acadêmica, viabilidade para o ensino híbrido, controle de acesso inteligente, tudo isso com uma economia de recursos para o retorno efetivo do investimento.

A primeira conquista foi minimizar os furtos de bicicletas e de objetos pessoais que ocorriam dentro e fora do prédio principal do Ifusp - edificação com três andares e 150 metros de comprimento que recebe estudantes de física e de outros cursos. Sem controle de acesso, o fluxo facilitava a ação de pessoas mal-intencionadas. A solução foi instalar catracas na instituição, mas o desafio era integrar o sistema ao banco de dados com a comunidade acadêmica autorizada.

Já sobre as bicicletas, um dos principais meios de transporte no campus da USP, que tem quase 3.700.000 m² de área, foi possível identificar algumas pessoas que frequentavam o prédio com o intuito de furtar. Apenas a presença das câmeras já foi suficiente para diminuir as investidas e foi possível identificar que a posição do bicicletário poderia ser mudada para dificultar o ato.

Na 9ª universidade que mais produz pesquisa no mundo, é o Data Center que guarda os avanços de grupos de pesquisa que utilizam máquinas de Computação de Alto Desempenho para desenvolver a ciência brasileira, sendo um local chave para contar com proteção inteligente.

A solução encontrada foi automatizar as portas de acesso com permissões de acordo com a hierarquia, para que apenas os funcionários e os responsáveis por cada cluster de computação pudessem ter acesso, mesmo que à noite ou aos finais de semana.

Para dar mais um passo em relação à segurança, o projeto visava automatizar a portaria de alguns edifícios que contavam com vigias terceirizados 24h. A solução foi o videoporteiro Axis com câmera Full HD e recursos para lidar com desafios de iluminação, altura dos visitantes e ruído no entorno. Com isso, a entrada poderia ser liberada por meio do QR Code ou remotamente, como uma portaria remota.

