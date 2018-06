Instituto de Pesquisa para Criptoeconomia na Universidade de Viena

VIENA, 25 de junho de 2018 /PRNewswire/ -- No início do ano, a Universidade de Viena (WU – Wirtschaftsuniversität Wien) criou o Instituto de Pesquisa para Criptoeconomia, concentrando as expertises de aproximadamente 30 pesquisadores de oito departamentos no campo de tecnologia de blockchain, criptomoedas e tecnologia de livro-razão (ledger) distribuído. Atualmente, essa é a maior e mais diversificada instituição de pesquisa de sua espécie no mundo.

Criptoeconomia é uma nova disciplina com amplas implicações tecnológicas e socioeconômicas, tornando a abordagem interdisciplinar da Universidade de Viena particularmente relevante para o futuro. "Nós temos as condições ideais para a pesquisa de todos os aspectos da criptoeconomia e para influenciar a direção que ela toma", diz a reitora da WU Edeltraud Hanappi-Egger. "Vamos observar o que está acontecendo nesse campo internacionalmente. Muitas instituições de pesquisa ainda estão em desenvolvimento ou são muito pequenas ou se focam apenas em uma área específica", diz a diretora do instituto Shermin Voshmgir, que também é fundadora do BlockchainHub de Berlim. O instituto é dirigido em conjunto com diretor acadêmico Alfred Taudes.

Interesse predominante

O interesse nas atividades do instituto é enorme. Os pesquisadores do Instituto compartilham seus conhecimentos e expertises com a comunidade científica, o público, a mídia, os governos e a comunidade empresarial. "O instituto reagiu à demanda por informações com uma série de palestras e conferências e tem sido capaz de responder muitas perguntas feitas por indivíduos privados, estudantes, legisladores e empresários. Esse ímpeto não apresenta qualquer sinal de arrefecimento", declara Shermin Voshmgir. O instituto também dá suporte a uma Divisão Estudantil que já tem mais de 100 membros. O primeiro projeto de pesquisa oficial de tecnologia e sustentabilidade da blockchain, o "Programando um Mundo Sustentável" ("Programming a Sustainable World") foi iniciado em cooperação com o RCE Vienna, a UNIDO e outras instituições governamentais nacionais e internacionais e ONGs.

https://www.wu.ac.at/en/cryptoeconomics/

Contato:

Shermin Voshmgir

Diretora do Instituto de Pesquisa para Criptoeconomia

Tel: +43-1-31336, ramal 6015

e-mail: shermin.voshmgir@wu.ac.at

Relações com a imprensa:

Cornelia Moll

Diretora de Relações com a Imprensa

Tel: +43-1-31336, ramal 4977

e-mail: cornelia.moll@wu.ac.at

FONTE WU (Vienna University of Economics and Business)

SOURCE WU (Vienna University of Economics and Business)

Related Links

https://www.wu.ac.at/en/cryptoeconomics/