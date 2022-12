Instituto Ecofuturo celebra aniversário reforçando seu compromisso com a conservação

O Instituto foi fundado em 1999 pela Suzano S.A. para contribuir com a transformação da sociedade

SÃO PAULO, 14 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- Há 23 anos, em 13 de dezembro de 1999, o então presidente da Suzano, Max Feffer, lançava oficialmente o Instituto Ecofuturo, organização sem fins lucrativos mantida pela empresa. Nas palavras do fundador, o Ecofuturo é um "atestado público do nosso compromisso em empreender esforços para construir um hoje melhor e um amanhã melhor ainda" e, em 2022, assumiu compromissos que reforçam o trabalho desenvolvido pela conservação de áreas naturais e proteção da biodiversidade.

O Instituto foi criado com o objetivo de contribuir com a transformação positiva da sociedade por meio da conservação ambiental e promoção do conhecimento. Por meio do Parque das Neblinas, reserva de Mata Atlântica gerida pelo Ecofuturo, foi possível contribuir com o fomento de pesquisas científicas, desenvolvimento de um programa de educação ambiental, proteção da biodiversidade, técnicas de manejo madeireiro e não-madeireiro, regeneração natural e envolvimento comunitário.

A criação do Instituto e a história de transformação do Parque demonstram o pioneirismo da Suzano em investir em sustentabilidade em um contexto em que a importância da responsabilidade em ações ambientais e sociais ainda eram pouco discutidas.

Neste ano, o Instituto Ecofuturo foi integrado oficialmente à Década das Nações Unidas da Restauração de Ecossistemas, uma campanha da ONU (Organização das Nações Unidas) que busca acelerar a restauração e a conservação de áreas naturais em 10 anos – de 2021 a 2030 –, para deter a degradação dos ecossistemas e evitar que as mudanças climáticas cheguem a um ponto irreversível.

O trabalho desenvolvido no Parque – que possui 7 mil hectares de floresta em diferentes estágios de regeneração, já foram registradas mais de 1.330 espécies da fauna e flora, incluindo mais de 40 com algum grau de ameaça – também passou a compor a plataforma Restor, que reúne informações ecológicas para as iniciativas de restauração, conservação e uso sustentável de ecossistemas em todo o mundo. Além disso, o Instituto também assumiu compromissos com a biodiversidade na lista CBD – Convenção sobre Diversidade Biológica, um tratado multilateral da Organização das Nações Unidas (ONU) e um dos mais importantes instrumentos internacionais relacionados à proteção da natureza, além de contribuir para as metas de Aichii e para os objetivos do milênio da ONU.

"Temos um grande orgulho da trajetória do Instituto Ecofuturo, em que contribuímos para a transformação de pessoas, natureza e territórios. Acreditamos que, para construir um hoje e amanhã melhores, a promoção do conhecimento e a reconexão do ser humano com o ambiente natural são importantes aliados nesta missão", declara Paulo Groke, diretor superintendente do Ecofuturo.

Para conhecer mais sobre a história do Instituto, acesse: http://www.ecofuturo.org.br/

Sobre o Instituto Ecofuturo

Organização sem fins lucrativos, fundada em 1999 e mantida pela Suzano, o Instituto Ecofuturo contribui para transformar a sociedade por meio da conservação ambiental e promoção do conhecimento. Entre as principais iniciativas está a gestão do Parque das Neblinas, onde são desenvolvidas atividades de educação ambiental, pesquisa científica, ecoturismo, manejo e restauração florestal, e participação comunitária. Conheça mais sobre o Ecofuturo em ecofuturo.org.br, e acompanhe em facebook.com/InstitutoEcofuturo, youtube.com/institutoecofuturo e instagram.com/ecofuturo.

Sobre o Parque das Neblinas

Reconhecido pelo Programa Homem e Biosfera da UNESCO como Posto Avançado da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, o Parque das Neblinas é uma reserva ambiental da Suzano, gerida pelo Ecofuturo, com 7 mil hectares. No local, são desenvolvidas atividades de ecoturismo, pesquisa científica, educação ambiental, manejo e restauração florestal e participação comunitária.

