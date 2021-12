Instituto Haroldo Jacobovicz apoiará 20 instituições de Curitiba e região

Em fase final de estruturação, o instituto terá orçamento próprio, equipe dedicada e foco em questões sociais. "As ações que sempre fizemos ao longo dos anos em nome da família serão fortalecidas e queremos também nos aproximar mais das instituições beneficiadas", afirma Haroldo. Na constituição do IHJ, ele responderá como diretor-presidente, sua esposa, Sarita Zlotnik, como vice e as filhas, Karina e Valéria, como diretoras administrativa e jurídica, respectivamente. O plano é manter as ações já desenvolvidas e identificar novas frentes de atuação, possivelmente criando um projeto proprietário conectado à tecnologia, inovação e educação.

Cultura de filantropia

Descendente de judeus poloneses e alemães, Haroldo Jacobovicz acompanhou de perto o envolvimento dos pais em ações comunitárias desde criança. "Aprendi cedo que para alcançar sucesso individual é fundamental contribuir com o bem-estar coletivo de alguma forma", afirma. A vocação para a filantropia é transmitida de geração em geração e é considerada um dos legados que pretende deixar para suas filhas e netos.

As instituições apoiadas pela família têm um histórico de relacionamento longo, pois o foco é firmar parcerias duradouras. Ao invés de ajudas pontuais, a prioridade é ser o parceiro com o qual se pode contar ao longo dos anos. Além das doações recorrentes, é tradição organizar atividades recreativas, com brinquedos infláveis, performances artísticas, música e atrações diversas em datas comemorativas como Natal e Dia das Crianças, Páscoa e Dia das Mães, o que foi interrompido nos últimos dois anos devido à pandemia. Anualmente, também são promovidas campanhas de inverno com compra e distribuição de cobertores, além da adesão ao Mc Dia Feliz, em outubro. Com o instituto, a ideia é criar um calendário anual estruturado e cumpri-lo em conformidade com os protocolos de distanciamento social e higienização preconizados pelo Ministério da Saúde.

Atualmente, recebem doações e apoio entidades de Curitiba e região como o Hospital Erasto Gaetner, Associação Amigo Animal, Associação Israelita de Beneficência Beit Chabad e a Sociedade Protetora dos Animais. A meta é manter o número de 20 instituições beneficiadas em 2022.

Cuidado com o próximo

O cuidado com o próximo expresso na filantropia faz parte dos valores corporativos exercidos nas empresas de Haroldo Jacobovicz. Referência em soluções aplicadas a sistemas de gestão, elas promovem a transformação digital da sociedade por meio da tecnologia. O empresário é membro do Conselho de Administração da Horizons Telecom, operadora de telecomunicações fundada por ele em 2010, e CEO do grupo e-Governe, de softwares de gestão, composto por Minauro, Sisteplan e Consult. Suas empresas valorizam as pessoas como protagonistas das realizações, promovendo a autonomia para que façam a diferença no mundo por meio do desenvolvimento social e do respeito à diversidade.

Em todos os escritórios, a premissa básica é criar o melhor ambiente de trabalho possível para proporcionar bem-estar aos colaboradores, já que boa parte do tempo das pessoas é dedicada ao trabalho. Há atenção especial com as dependências físicas, com a funcionalidade dos espaços, com o paisagismo e com a manutenção de infraestrutura e equipamentos. Os funcionários contam com transporte privado para ir e voltar todos os dias em segurança e sem risco de exposição à transmissão de vírus e outras doenças em transporte público. No pacote de benefícios, além de plano de saúde integral, pratica-se o "day off" no aniversário, apoio financeiro aos estudos, homenagem em momentos sensíveis como a perda de parentes de primeiro grau e ainda a entrega de cestas de bebê para mamães ou papais recentes às vésperas do nascimento ou adoção dos filhos.

Engenheiro Civil apaixonado por tecnologia, Haroldo Jacobovicz dedica-se a criar o novo a partir de ideias voltadas a resolver problemas do cotidiano e melhorar a vida das pessoas, de empresas e órgãos públicos. Sua motivação é desenvolver projetos que transformem ideias em soluções concretas. "Estou no ramo da tecnologia que é a base da transformação global e quero ver essa mudança acontecer também por meio de ações sociais para deixar como legado um mundo melhor", declara. No momento, o empresário está liderando um novo empreendimento digital, ainda confidencial, que tem potencial para favorecer a inclusão social e a igualdade de condições no campo da educação e do trabalho.

Contato: [email protected], www.institutoharoldojacobovicz.org

