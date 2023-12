Instituto Haroldo Jacobovicz oferece Concerto de Natal para idosos e pessoas com deficiência visual

O Teatro Regina Vogue foi palco da programação especial de Natal que reuniu moradores de casas de acolhimento e alunos de instituições educacionais

Maestro Martinho Lutero

CURITIBA, Brasil, 11 de dezembro de 2023 Uma viagem por estilos musicais – do clássico ao rock – celebrou o espírito natalino no concerto especial de fim de ano "Natal in Concert". A experiência foi vivida na última quinta-feira (07) por aproximadamente 200 convidados, entre idosos de casas de acolhimento e pessoas com deficiência visual que frequentam entidades de apoio em Curitiba. Para os alunos com deficiência visual, houve audiodescrição do espetáculo. A mensagem de amor e paz foi transmitida com 18 músicas tocadas e cantadas pela Orquestra e Coro Anima Musicale no palco do Teatro Regina Vogue, no Shopping Estação. A iniciativa é uma parceria entre a produtora Alma Musical e o Instituto Haroldo Jacobovicz.

Os convidados de 11 instituições de Curitiba foram contemplados pelo serviço de transporte organizado pelo Instituto que cuidou dos detalhes de acessibilidade. Entre eles, 31 utilizam cadeira de rodas para se locomover. Na chegada ao teatro, foram recebidos com um lanche incluindo sucos, frutas, salgados e doces – tudo preparado de forma balanceada em função das restrições de diabéticos e hipertensos. Os convidados fizeram fotos em grupo e depois do espetáculo interagiram com os músicos. "Nosso objetivo é transmitir afeto para a comunidade de idosos e deficientes visuais na época de Natal que inspira solidariedade e confraternização por meio da música que eleva a emoção das pessoas", resumiu o presidente do Instituto, Haroldo Jacobovicz.

Música de qualidade

O repertório escolhido contou com clássicos de Beethoven como Ode à Alegria e de Vivaldi como Gloria ao lado de músicas populares de grupos e artistas que marcaram época como Queen, Abba, Elton Johon e Louis Armostrong e de canções de Natal. No palco, 39 músicos, entre instrumentistas e cantores, apresentaram o repertório que teve ainda solos de violino, guitarra, sopro e teclado.

O Natal é um período de confraternização, renovação e festa para a maioria das pessoas. A interação social estimula a disposição e a autoestima dos idosos que, muitas vezes, sentem-se sozinhos ao morarem em casas de acolhimento. "O convite do Instituto fez com que todos se sentissem especiais e para alguns dos nossos moradores foi a primeira oportunidade de ouvir uma orquestra dentro de um teatro", afirmou Madalena Dias Ferreira, de 72 anos, responsável pelo Lar Nova Canãa.

A música promove o senso de comunidade e pertencimento, além de estimular as pessoas a compartilharem emoções e experiências ao transcender barreiras linguísticas e cultrais. A professora do programa de arte do Instituto Paranense de Cegos, Mariane Laurentino, destaca a importância da música para a conexão das pessoas com deficiências visuais com o mundo. "A música vai além da visão, emociona e transporta para outros lugares. A audiodescrição do espetáculo, com informações sobre o local, a orquestra e os instrumentos, ajudou a criar uma experiência mais completa e inclusiva para nossos alunos", explicou.

O Natal in Concert é o novo espetáculo da Orquestra e Coro Anima Musicale. Criada em 2021, tem a missão de contribuir com a cena cultural e musical de Curitiba, proporcionando novas oportunidades de trabalho, aprimoramento e valorização a profissionais que atuam na área. Também tem o compromisso de oferecer acesso e inclusão a diversos públicos. Além do concerto solidário, o espetáculo teve duas apresentações abertas ao público na quinta (07) e sexta (08) às 20h, com ingressos pelo Disk Ingressos .

