Instituto Internacional do Alumínio lança relatório sobre a contribuição da indústria para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas

LONDRES, 5 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- O Instituto Internacional do Alumínio (IIA) divulgou hoje um relatório que descreve a contribuição atual e potencial da indústria de alumínio para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas.

Intitulado 'A Contribuição da Indústria de Alumínio para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU', o relatório analisa o trabalho recente do IIA, as atividades das empresas que trabalham na indústria de alumínio, os benefícios do uso do alumínio e outros esforços de colaboração.

O relatório aborda também o impacto do setor em cada um dos 17 ODS, com links para estudos de caso específicos e outros recursos que poderão ajudar as partes interessadas a suprir lacunas, bem como oportunidades para que a indústria progrida em direção aos ODS.

Durante o lançamento do relatório, Miles Prosser, secretário-geral do IIA, afirmou: "No momento, o desenvolvimento sustentável e as questões de ESG (ambiente, sociedade e governança) são uma prioridade para a indústria de metais e mineração. Por meio do Instituto Internacional do Alumínio, e usando como base os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, a indústria de alumínio avaliou sua contribuição para um conjunto abrangente de objetivos e metas globais. Essa análise visa ajudar o setor a entender seu status e promover um diálogo sobre as medidas que podem ser tomadas para acelerar o progresso na próxima década.

"Embora o relatório forneça um quadro de referência abrangente para o setor e outras partes interessadas, existem lacunas que ainda precisam ser preenchidas. O IIA continuará se comunicando com as partes interessadas para refletir sobre oportunidades que possam ajudar o setor a progredir nesse fluxo de trabalho ", observou Prosser.

A estrutura apresentada no relatório é baseada nos resultados de um encontro organizado pelo IIA em agosto de 2021, bem como em informações fornecidas ao longo do tempo por representantes das empresas e documentos e informações disponíveis publicamente. As informações ilustram a gama de atividades e contribuições do setor nos últimos anos, aproveitando os contatos do IIA com as associações regionais para oferecer uma visão global e abrangente que inclui todas as grandes regiões produtoras de alumínio.

"O setor de alumínio é um ator muito importante na economia global, por contribui com empregos, infraestrutura e bilhões de dólares em impostos. No entanto, sabemos que o desenvolvimento sustentável requer não apenas responsabilidade no produção do metal, mas também a concretização de seus benefícios por meio de aplicações sustentáveis. O desenvolvimento sustentável também requer esforços contínuos e colaborativos de todas os elementos da cadeia de valor. O IIA continua focado em desenvolver esse trabalho e em promover um diálogo aberto com atores que estejam envolvidos em atividades relacionadas aos vários objetivos", acrescentou Prosser.

