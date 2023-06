Instituto Lojas Renner comemora mês do orgulho LGBTQIAPN+ com lançamento de edital e apoio à Casa Neon Cunha

Pilar de investimento social da Lojas Renner S.A. vai investir R$ 300 mil nas duas iniciativas que reforçam compromisso do Instituto com o empoderamento e a melhoria das condições de vida da comunidade LGBTQIAPN+

PORTO ALEGRE, Brazil, 29 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- O Instituto Lojas Renner, pilar de investimento social da Lojas Renner S.A., lança em junho duas iniciativas focadas no empoderamento e na melhoria das condições de vida da comunidade LGBTQIAPN+. São elas: o edital Orgulho Delas, para financiar projetos criados por mulheres e ligados preferencialmente às áreas de moda, moda casa, beleza e autoestima; e o apoio à organização da Sociedade Civil Casa Neon Cunha, de São Bernardo do Campo (SP), que oferece acolhimento diurno para cerca de 200 pessoas em situação de rua. No total, o Instituto Renner destinará R$ 300 mil para os dois projetos.

Alinhadas com a estratégia de sustentabilidade da Lojas Renner, as ações comemoram o mês do orgulho LGBTQIAPN+. "Mais do que celebrar a data, essas duas iniciativas integram uma série de investimentos destinados pelo Instituto Lojas Renner nos últimos anos para o público LGBTQIAPN+. Queremos não apenas melhorar a vida das pessoas, mas também, de forma colaborativa, avançar para uma moda mais inclusiva, diversa e responsável", diz o diretor executivo do Instituto, Eduardo Ferlauto.

Inscrições no edital vão até 14 de julho - O edital vai distribuir R$ 250 mil, divididos entre cinco projetos selecionados, e terá como embaixadora Andréa Brazil, criadora da Rede CapaciTrans, que promove o empreendedorismo inclusivo no Rio de Janeiro e que foi uma das entidades contempladas pelo Instituto na edição de 2022. "Foi engrandecedor para a CapaciTrans participar do edital. Ele oportunizou que pessoas LGBTQIAPN+ pensem na moda como instrumento de inclusão a todos os tipos de corpos, trazendo maior representatividade no processo de criação de moda. Ao mesmo tempo, proporcionou abordar a sustentabilidade para quem nunca teve esse olhar. Podemos dizer que multiplicou oportunidades, talentos e gerou sentimento de pertencimento", afirma Andréa, ao complementar que o edital segue repercutindo na rotina da rede, já que ela vai realizar nos próximos dias o primeiro seminário sobre o tema.

O lançamento será no dia 26 deste mês e as inscrições poderão ser feitas até 14 de julho no site da plataforma Prosas, no endereço https://prosas.com.br/editais/13659-edital-orgulho-delas?subdominio=prosas, ou em link disponível no Instagram do Instituto (@institutolojasrenner).

Casa Neon Cunha - Além do edital, outra iniciativa que o Instituto realiza neste mês de junho é a destinação de um total de R$ 50 mil para a Casa Neon Cunha. Em uma ação que contemplará a doação de mais de 1 mil itens, incluindo agasalhos, cobertores e kits de higiene pessoal, o Instituto arcará com a construção de novos espaços físicos, destinados especialmente para banheiro, lavatório e beleza. "Mais do que a construção de uma área física, essa ação resgata a dignidade do público que atendemos. É um ato de humanidade, carinho e afeto e que representa muito para todos nós", destaca Paulo Araújo, fundador da Casa Neon Cunha.

Seis instituições beneficiadas nos últimos anos - As iniciativas lançadas neste mês ampliam o relacionamento do Instituto Lojas Renner com entidades e instituições que promovem a qualificação profissional e o respeito aos direitos da comunidade LGBTQIAPN+. Somente nos últimos anos, o Instituto Lojas Renner já havia investido outros R$ 770 mil em seis projetos do tipo.

Em 2022, o Grupo Arco-Íris, uma associação sem fins lucrativos do Rio de Janeiro, recebeu R$ 140 mil para a reforma do atelier da Escola de Divines, utilizado para capacitação em confecção e moda sustentável. No ano anterior, o mesmo valor havia sido doado à Casa 1, de São Paulo, para renovar o Salão Lea T, também usado para realização de cursos. Além dela, ainda em 2021, por meio do projeto Varejo Plural, o Instituto destinou R$ 290 mil para a formação e inserção profissional de pessoas LGBTQIAPN+.

Outras instituições beneficiadas foram a própria CapaciTrans, a Associação de Travestis e Transexuais Potiguares na Ação pela Coerência no Rio Grande do Norte (ATTRANSPARÊNCIA-RN) e a TRASHrealoficial, de São Paulo. Juntas, elas receberam

R$ 200 mil para o desenvolvimento de coleções de roupas mais sustentáveis e inclusivas.

