Instituto Lojas Renner completa 15 anos com R$ 85 milhões investidos em 1 mil projetos sociais

Com foco na transformação de vidas de mulheres e no desenvolvimento comunitário, pilar de ação social da Lojas Renner S.A. já beneficiou mais de 250 mil pessoas

PORTO ALEGRE, Brazil, 3 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- Criado para fomentar o protagonismo feminino na cadeia da moda, o Instituto Lojas Renner (ILR) comemora 15 anos em junho. Neste período, a instituição, que faz a gestão do investimento social privado da Lojas Renner S.A., executou ou apoiou quase 1 mil projetos que já beneficiaram diretamente mais de 250 mil pessoas em todo o país, destinando cerca de R$ 85 milhões em recursos próprios da varejista ou captados por meio de leis de incentivo. São três grandes eixos de investimentos: geração de emprego e renda, fomento ao algodão agroecológico e desenvolvimento comunitário.

Projeto Núcleo de Costura: capacitação e empregabilidade de mulheres promovido pelo Movimento Eu Visto o Bem, com apoio do Instituto Lojas Renner. Crédito da foto: Camila Picolo/Divulgação Instituto Lojas Renner Capacitação de jovens aprendizes junto ao Projeto Pescar. Crédito da foto: Divulgação/Projeto Pescar e Instituto Lojas Renner

"Completar 15 anos é um marco que nos deixa muito feliz, tanto pela trajetória realizada como pelos resultados alcançados até aqui. Com uma operação cada vez mais profissionalizada e alinhada ao valor de encantamento e ao compromisso de moda responsável, o Instituto Lojas Renner está sempre em busca de novas articulações e parcerias com outros investidores sociais, organizações da sociedade civil e lideranças comunitárias que compartilham do nosso propósito para estabelecer iniciativas com alto impacto social, nas diferentes frentes de atuação", explica o diretor executivo Eduardo Ferlauto.

Empregabilidade e empreendedorismo - O programa de geração de emprego e renda fomenta a inclusão produtiva de grupos sociais em situação de vulnerabilidade, em especial mulheres, por meio de projetos como o Empoderando Refugiadas, o Empreendedoras da Moda e o Edital Empodera. O primeiro, voltado a mulheres que foram forçadas a deixar seus países de origem, já qualificou e encaminhou em parceria com a ACNUR e Pacto Global, desde 2016, mais de 300 delas para o mercado de trabalho - das quais 100 foram contratadas pela própria companhia.

Projeto de aceleração digital de negócios de moda, o Empreendedoras da Moda já recebeu 1.150 mulheres nos cursos online, promoveu 71 mentorias e contabilizou 61 participações nas acelerações. Ele está em seu segundo ano de operação e tem conclusão prevista para o fim deste ano. Já o Edital Empodera, que está em sua segunda edição, aportou 3 milhões para 35 iniciativas de mulheres nas temáticas de moda justa, inclusiva e responsável.

Melhores condições de vida nas comunidades - Com o programa de desenvolvimento comunitário, o Instituto visa à melhoria das condições de vida e de integração social nas regiões onde a Lojas Renner está inserida. Isso inclui a parceria com entidades como o projeto Pescar, focado na formação socioprofissional de jovens, e ações com moradores e lideranças do bairro Bom Jesus, em Porto Alegre.

Na região, que fica ao lado da sede administrativa da Lojas Renner, o Instituto apoia iniciativas como a cooperativa de costura Copearte e o Movimento por uma Infância Melhor (MIM), que dá atendimento no contraturno escolar para cerca de 100 crianças de seis a quinze anos de idade em situação de vulnerabilidade desde 2015. Neste mesmo ano, o Instituto também participou da ampliação, reforma e aquisição de equipamentos para o Centro de Educação Ambiental, unidade de triagem de resíduos recicláveis localizado na região.

"A parceria com o Instituto Lojas Renner mudou nossas vidas porque contribui com a nossa qualificação profissional e a melhoria do nosso espaço físico e ainda porque nos colocou em contato com diversos clientes, inclusive com a própria Lojas Renner. Com isso, nos garantiu liberdade econômica e sempre respeitou nossas aspirações e propósitos, como a criação de moda com o resgate da cultura afro-brasileira", diz Helena Fagundes, coordenadora da Copearte.

"Sem o apoio do Instituto Lojas Renner não teríamos condições de melhorar e ampliar nossa sede e de oferecer atividades esportivas, culturais e aulas de informática totalmente gratuitas. Aqui transformamos crianças em pessoas cada vez melhores. Isso não é bom apenas para a comunidade. É bom para todo o mundo", reforça Marlene Arruda, coordenadora geral do MIM.

Cultivo de algodão agroecológico - O programa de estímulo ao cultivo de algodão agroecológico, livre de pesticidas, beneficia mais de 330 famílias de pequenos agricultores lideradas preponderantemente por mulheres em Minas Gerais, na Paraíba e no Ceará. O trabalho, que iniciou em 2017 e a partir de 2021 acontece por meio do convênio com Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), está focado na implementação, acompanhamento e qualificação da produção familiar. Entre os inúmeros resultados obtidos, destacam-se o aumento da renda para as comunidades produtoras e qualificação de sua capacidade produtiva. O programa já gerou mais de 26 toneladas da matéria-prima, sendo 15 toneladas somente no ano passado, e foram utilizadas nas coleções do selo Re Moda Responsável, da Lojas Renner.

"O algodão agroecológico, em consórcio com outros produtos orgânicos para comercialização e consumo próprio, gera segurança alimentar, resiliência, união e empoderamento feminino. Tudo isso contribui para mudanças de vida e realizações de sonhos na comunidade", relata Samara Santos, técnica de campo da Organização Não Governamental (ONG) Esplar, que dá treinamento para 71 famílias de agricultores familiares no município de Crateús (CE).

Fontes de recursos e voluntariado corporativo - A maior parte dos recursos próprios da Lojas Renner destinados ao Instituto é obtida pelo movimento #TodasAvançamJuntas a partir de um percentual das receitas das marcas Renner, Ashua, Youcom e Camicado e também da Realize, instituição financeira da companhia. Em 2022 a arrecadação atingiu o recorde de R$ 5,4 milhões.

Outras fontes de financiamento incluem doações dos clientes, dos colaboradores e dos usuários do Repassa, maior brechó on-line do Brasil que faz parte do ecossistema de moda e lifestyle da varejista. Além disso, a companhia conta com um Programa de Voluntariado Corporativo que somente no ano passado mobilizou quase 500 colaboradores em 3 mil horas em ações com projetos e organizações sociais apoiadas pelo Instituto.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2106554/Projeto_N_cleo_de_Costura___capacita__o_e_empregabilidade_de_mulheres__com_realiza__o_pelo_Movimento.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2106558/Projeto_Pescar___Capacita__o_de_jovens_aprendizes___por_Funda__o_Pescar.jpg

FONTE Lojas Renner S.A.

SOURCE Lojas Renner S.A.