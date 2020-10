Instituto Olga Kos inicia projeto de capacitação social

Os encontros já têm a presença confirmada de Júlio César Agripino dos Santos, atleta paralímpico com deficiência visual, Daniel Krutman, CEO na Ticket Agora, empreendedor com experiência em eventos esportivos, Carol Zanoti, Mentora em desenvolvimento, gestão e avaliação de políticas públicas, entre muitos outros nomes importantes.

Para fazer a inscrição, os interessados devem acessar o site do Instituto Olga Kos (www.institutoolgakos.org.br) e preencher o formulário disponível. Para mais informações sobre o IOK acesse os canais da organização nas redes sociais @institutoolgakos.

"A iniciativa está totalmente alinhada com a missão, visão e valores do IOK. Acreditamos que a informação é uma das principais ferramentas para combater o "pré-conceito" e o senso comum com temas ligados as pessoas com deficiência. Cada encontro terá um grande profissional no assunto abordado, além de mediadores que auxiliarão nos esclarecimentos de dúvidas e compartilhamento de informações. Só através destas trocas é que podemos dar cada dia mais um passo a diante", afirma Natália Monaco, do Instituto Olga Kos.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1311843/IOK_inicia_capacitacao.jpg

FONTE Instituto Olga Kos

