Инструмент от NCCN измеряет "температуру" психического здоровья пациентов с онкологическим заболеваниями

По определению NCCN, "стресс" - это неприятные ощущения психического, физического, социального или духовного характера, влияющие на самочувствие, мышление и поступки человека. Стресс способен значительно усложнять процесс борьбы с раком, его симптомами и снижать эффективность лечения. Инструменты, подобные NCCN Distress Thermometer, приводят в нормальное русло и поощряют дискуссии по данному вопросу без всяческих предрассудков, зачастую заставляющих пациентов избегать обсуждения психологических или глубоко личных проблем.

"Разработчики NCCN Distress Thermometer признают, что процесс лечения рака - стресс для любого человека. Этот простой инструмент дает пациенту возможность с легкостью показывать своему лечащему врачу, насколько хорошо они справляются со стрессовой ситуацией, - объяснил главный исполнительный директор NCCN д.м.н. Роберт Карлсон (Robert W. Carlson). - По нашим наблюдениям, оценка на уровне 4 баллов и выше указывает на необходимость дальнейшего анализа и возможного вмешательства. "Термометр" сопровождается перечнем проблем, с помощью которого медицинские специалисты могут определить, является ли стресс следствием чисто практических проблем, семейных трудностей, эмоционального напряжения, духовных/религиозных аспектов, физических расстройств или сочетания перечисленных факторов".

NCCN Distress Thermometer был создан в 1997 году новатором в области психоонкологии д.м.н. Джимми Холланд (Jimmie C. Holland) . Покойная д-р Холланд являлась учредителем Совета NCCN Guidelines ® по вопросам управления стрессом и президентом-основателем Американского общества психосоциальной онкологии. Джимми Холланд стремилась сделать обсуждение дистресса рутинной частью консультативных визитов пациентов к онкологу. По ее глубочайшему убеждению, подобные дискуссии способны улучшить как психосоциальное, так и физическое самочувствие людей с онкологическими заболеваниями.

"Контроль эмоционального напряжения пациентов является столь же важным аспектом терапии, как и купирование болевых синдромов, - отметила д-р Сонали Джонсон (Sonali Johnson), глава отдела по вопросам знаний, правозащитной деятельности и политики Международного союза по борьбе с раком , крупнейшей в мире организации подобного направления и учредителя Всемирного дня борьбы против рака , отмечаемого ежегодно 4 февраля. - Пациенты с онкологическими заболеваниями особенно подвержены тревоге и депрессии, а также стрессу дома и на работе. Все эти факторы могут негативно повлиять на процесс выздоровления и существенно снизить качество жизни. NCCN Distress Thermometer представляет собой крайне ценный инструмент как для пациентов, так и для медиков в вопросах смягчения психологического влияния болезни".

Перевод NCCN Distress Thermometer на различные языки мира является частью текущих усилий Международной команды NCCN по расширению доступа к руководствам и производным продуктам NCCN Guidelines для неносителей английского языка. Только в текущем году опубликованы свыше 100 новых переводов рекомендаций, включая клинические руководства и версии для пациентов . Организация NCCN также предоставляет Руководящие принципы NCCN для стратификации ресурсов NCCN Guidelines ( NCCN Framework ™) и справочник NCCN Harmonized Guidelines ™, содержащий оптимальные рекомендации и конструктивные алгоритмы адаптации различных схем лечения в условиях ограниченных ресурсов - например, в странах с низким и средним уровнем доходов населения. Узнайте больше на nccn.org/global , присоединяйтесь к онлайн-диалогу с помощью хэштэга #NCCNGlobal .

Версии NCCN Distress Thermometer в переводе представлены по ссылке nccn.org/global/international_adaptations.aspx#distress . Новейшее обновление руководства по контролю стресса для пациентов NCCN Guidelines for Patients®: Distress доступно на nccn.org/patients .

Об организации National Comprehensive Cancer Network

National Comprehensive Cancer Network® ( NCCN ®(Национальная комплексная онкологическая сеть)) - некоммерческий альянс ведущих центров лечения рака , специализирующихся на лечении пациентов, проведении исследований и подготовке специалистов. Деятельность NCCN направлена на повышение качества, эффективности и доступности протоколов лечения онкологических заболеваний на благо пациентов. Методические руководства NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology ( NCCN Guidelines ®) предоставляют прозрачные, научно обоснованные, согласованные с ведущими экспертами рекомендации по вопросам лечения и профилактики рака, а также оказания паллиативной помощи пациентам. Эти рекомендации считаются общепризнанным стандартом организации клинического лечения онкологических заболеваний и представляют собой наиболее подробное и регулярно обновляемое руководство по клинической практике из всех подобных документов вне зависимости от сферы медицинской специализации. Руководство NCCN Guidelines for Patients ® предоставляет экспертную информацию о лечении рака для пациентов, их лечащих врачей и опекунов при поддержке NCCN Foundation ®. NCCN также всячески способствует повышению квалификации специалистов , реализации глобальных инициатив , разработке политики , проведению совместных исследований и публикации научных работ в области онкологии. Посетите NCCN.org и следите за новостями организации в Facebook @NCCNorg , Instagram @NCCNorg , Twitter @NCCN .

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SOURCE National Comprehensive Cancer Network