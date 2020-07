Herramienta traducida de la NCCN mide la "temperatura" de la salud psíquica de las personas con cáncer

"El NCCN Distress Thermometer reconoce que recibir tratamiento para el cáncer es angustiante para todos. Esta tabla sencilla ofrece a los pacientes una forma fácil de hacer saber a su médico cómo están enfrentando la situación", explica el Dr. Robert W. Carlson, director ejecutivo de la NCCN. "Hemos encontrado que una puntuación de cuatro o más alta es una indicación para mayor evaluación y posible intervención. El termómetro incluye una lista de problemas correspondientes para ayudar a los proveedores de atención médica a determinar si el sufrimiento de un paciente se origina en problemas prácticos, problemas familiares, problemas emocionales, inquietudes espirituales o religiosas, problemas físicos o una combinación de ellos".

El NCCN Distress Thermometer fue creado en 1997 por la Dra. Jimmie C. Holland, pionera de la psicooncología. La Dra. Holland, ya fallecida, fue presidenta fundadora del Panel para la Gestión del Sufrimiento de las NCCN Guidelines® y presidenta fundadora de la American Psychosocial Oncology Society (Sociedad Estadounidense de Oncología Psicosocial). Su objetivo era convertir la conversación sobre el sufrimiento en parte rutinaria de las consultas de los pacientes oncológicos para mejorar tanto el bienestar psicosocial como el bienestar físico de las personas con cáncer.

"Gestionar el sufrimiento emocional de un paciente, así como su dolor físico, es parte esencial del tratamiento médico", dice la Dra. Sonali Johnson, directora de Conocimiento, Promoción y Políticas de la Unión Internacional contra el Cáncer, la mayor organización internacional dedicada a la lucha contra el cáncer, responsable también del Día Mundial contra el Cáncer, que se celebra cada 4 de febrero. "Los pacientes con cáncer son particularmente vulnerables a la ansiedad y la depresión, así como al estrés en el trabajo y en el hogar, todo lo cual puede afectar su recuperación y su calidad de vida. El NCCN Distress Thermometer ofrece a pacientes y cuidadores una valiosa herramienta para abordar el impacto psicológico de la enfermedad".

Las traducciones del NCCN Distress Thermometer son parte de los continuos esfuerzos del Equipo Global de la NCCN para lograr que las NCCN Guidelines y los productos derivados sean más accesibles para quienes no hablan inglés. Este año se han publicado 100 nuevas traducciones, incluso guías clínicas y versiones sencillas para pacientes. La NCCN ofrece también el NCCN Framework for Resource Stratification of NCCN Guidelines (Marco de la NCC para estratificación de recursos de guías de la NCCN, NCCN Framework™) y NCCN Harmonized Guidelines™ (Guías armonizadas de la NCCN) con recomendaciones óptimas y enfoques pragmáticos para mejorar los tratamientos en ámbitos de recursos limitados, tales como países de ingresos bajos y medios. Visite nccn.org/global y súmese a la conversación en línea con el hashtag #NCCNGlobal.

El NCCN Distress Thermometer traducido puede encontrarse en nccn.org/global/international_adaptations.aspx#distress. La reciente actualización de las NCCN Guidelines for Patients®: Distress también está disponible en nccn.org/patients.

Acerca de la National Comprehensive Cancer Network

La National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) es una alianza sin fines de lucro de importantes centros oncológicos dedicados a la atención del paciente, la investigación y la educación. La NCCN se dedica a mejorar y facilitar la atención de calidad, eficaz, eficiente y asequible del cáncer para que los pacientes puedan vivir mejor. Las NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (Guías de la NCCN para la práctica clínica en oncología, NCCN Guidelines®) ofrecen recomendaciones transparentes, basadas en evidencias y consensuadas entre expertos para el tratamiento, la prevención y servicios de apoyo del cáncer; son el estándar reconocido para la dirección y la política clínica en el tratamiento del cáncer y las guías más exhaustivas y frecuentemente actualizadas de práctica clínica disponibles en cualquier área de la medicina. Las NCCN Guidelines for Patients® (Guías para pacientes de la NCCN) ofrecen información de expertos para el tratamiento del cáncer para informar y empoderar a pacientes y cuidadores, con apoyo de la NCCN Foundation®. La NCCN promueve también la educación continua, iniciativas globales, política y colaboración y publicaciones de investigación sobre oncología. Para más información, visite NCCN.org y siga a la NCCN en Facebook @NCCNorg, Instagram @NCCNorg y Twitter @NCCN.

