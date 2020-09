Inswitch adiciona o Facebook como um novo canal de vendas e ofertas

Graças à integração do Facebook com a plataforma Growth & Lending da Inswitch, é possível enviar uma oferta precisa em tempo real para que o usuário possa continuar a navegar na Internet. A Inswitch utiliza o aprendizado de máquina e a inteligência artificial para a análise e previsão do comportamento dos usuários, e assim oferecer produtos personalizados no momento certo.

Entre seus serviços, o produto de empréstimo de saldo determina o valor mais adequado para cada cliente de acordo com o histórico de consumo e recarga. Com esse objetivo, leva em consideração o score individual e a segmentação de cada usuário.

O serviço já foi lançado em El Salvador para todos os usuários da Digicel e será estendido para outros países durante 2020.

"A Digicel, uma empresa dedicada às telecomunicações, caracteriza-se pela evolução constante dos serviços. Nessa ocasião, em uma aliança estratégica com a Inswitch e o Facebook, estamos fornecendo um canal de acesso imediato aos nossos usuários que não possuem saldo e desejam obter um empréstimo para saldo ou pacotes em tempo real, on-line e através do aplicativo do Facebook. É por isso que convidamos os salvadorenhos a experimentar essa ferramenta inovadora e fácil de usar que lhes permitirá conectar-se com o mundo, de forma rápida e simples, através da rede social mais popular do país", disse Javier Urdampilleta, diretor comercial da Digicel.

"Estamos muito orgulhosos por termos lançado o serviço através da Digicel e do Facebook, que graças a uma integração rápida com a plataforma Growth & Lending da Inswitch, foi concluído em tempo recorde. Com o serviço esperamos auxiliar a Digicel a oferecer produtos de alto valor aos consumidores, aumentar a receita por usuário e também a retenção. A arquitetura aberta da solução Growth & Lending permite que aplicações externas se conectem à plataforma e utilizem seus serviços para determinar a elegibilidade de um usuário para a oferta de empréstimos", disse Mauro Gerner, diretor de crescimento da Inswitch.

Sobre a Inswitch:

A Inswitch é líder global em tecnologias financeiras e de telecomunicações. Implementou desde 2002 acima de 100 plataformas em 40 países. Em 2019, a Inswitch processou mais de US$ 9 bilhões em transações (volume total processado) efetuadas por mais de 75 milhões de usuários.

A Inswitch liderou os projetos de carteira móvel e de dinheiro eletrônico mais importantes da América Latina, além de fornecer soluções financeiras e de telecomunicações para, entre outros, empresas de varejo e consumo em massa, instituições financeiras, operadoras de telecomunicações e governos.

Para mais informações acesse www.inswitch.com.

