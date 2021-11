Inswitch & SíHay: aliança em benefício das pequenas empresas.

MIAMI, 3 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Inswitch, uma fintech com alcance global, e a SíHay, uma empresa da Grupo Modelo (AB-InBev) dedicada a fortalecer as pequenas e médias empresas por meio de sua plataforma digital de serviços financeiros, firmaram uma aliança para ajudar a digitalizar a rede de distribuição do Grupo Modelo, eliminando assim o uso de dinheiro em espécie e promovendo a inclusão financeira de seus clientes. O objetivo da referida aliança é que se tenha alcance multinacional, e o México é o primeiro país a ter acesso aos seus benefícios.

A Inswitch é uma empresa especializada em tecnologia financeira integrada, que ajuda as organizações de qualquer setor a implementar serviços financeiros digitais. Recentemente, começou a operar no México, com o objetivo de disponibilizar sua plataforma e produtos para todas as empresas mexicanas e para as empresas internacionais que buscam soluções de pagamento nesse país.

Atualmente, a Inswitch está buscando conquistar o mercado mexicano, onde estima que as suas transações ultrapassem a marca de dez milhões até 2022. A empresa está presente nos Estados Unidos, onde se encontra a sua sede; tem um centro de inovação e desenvolvimento no Uruguai e opera em 30 países da América Latina e do Caribe, com mais de 80 milhões de usuários.

No México, uma das principais fontes de trabalho é o emprego informal. De acordo com a mais recente Pesquisa Nacional sobre Ocupação e Emprego (ENEO, na sigla em espanhol), realizada entre abril e junho de 2021, 31 milhões de trabalhadores daquele país vivem na informalidade.

O país também deixa a desejar em termos de serviços bancários. "Dentre os 126 milhões de habitantes da República, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística e Geografia (INEGI na sigla em espanhol), 67% não têm acesso a serviços financeiros e 57% das cidades mexicanas não têm infraestrutura bancária. Por esse motivo, a aliança entre a Inswitch e a SíHay pretende reduzir essas lacunas e percentagens", mencionou Ronald Alvarenga, CEO da Inswitch.

A Inswitch iniciou suas atividades no México em junho deste ano e considerou fundamental ter como aliado uma empresa que domine o mercado local, como o Grupo Modelo, por meio de sua empresa SíHay, é fundamental para fortalecer ainda mais a sua presença no país.

A SíHay é uma empresa criada pela Z-Tech, braço tecnológico e inovador do Grupo Modelo (AB-InBev). A Z-Tech está focada em desenvolver soluções com base em tecnologia e inovação para ajudar pequenas e médias empresas a crescer. Por esse motivo, a Z-Tech criou a SíHay, uma plataforma digital de serviços financeiros que tem como objetivo promover a inclusão financeira das PMEs no México. Graças à infraestrutura do Grupo Modelo, a empresa conta com um grande número de centros de consumo no país, incluindo lojas, armazéns, bares e restaurantes. Além disso, estima-se que a sua cadeia de valor alcance aproximadamente mais de dois milhões de pessoas.

A aliança entre a Inswitch & SíHay garante que os pequenos empreendedores e startups estejam na vanguarda em matéria de tecnologia e preservem sua saúde financeira, além de proteger seu inventário e renda por meios eletrônicos.

Quote Inswitch:

"Esta aliança nos enche de orgulho, porque a SíHay é uma empresa que compartilha nossos mesmos objetivos. E isso não é tudo já que, graças à sua infraestrutura, podemos ajudar mais empreendedores mexicanos. Crescer é um dos nossos principais objetivos, mas, se pudermos evoluir com nossos clientes mexicanos, será duas vezes mais gratificante para nós", disse Ronald Alvarenga, CEO da Inswitch.

Quote SíHay :

"A aliança com a Inswitch nos aproxima da tecnologia e da solidez necessárias para oferecer um ótimo produto de serviços financeiros, adaptado às necessidades dos clientes do Grupo Modelo, digitalizando o dinheiro em espécie, oferecendo mais e melhores oportunidades, promovendo a inclusão financeira e as oportunidades de que nossos clientes precisam para crescer", disse Arturo Cuevas, CEO da SíHay no México.

Sobre a Inswitch:

A Inswitch é líder global em tecnologia financeira integrada, que ajuda as empresas e organizações a implementar rapidamente seus próprios serviços financeiros digitais. Com a plataforma Fintech-as-a-Service baseada em API da Inswitch, qualquer empresa pode se tornar uma Fintech e escolher a melhor solução para as suas necessidades específicas. Tudo com uma estratégia rápida de lançamento no mercado, sem atrito e utilizando a rede global da Inswitch para operações de dinheiro em espécie, bancos, cartões de crédito/débito, emissão e pagamento.

A Inswitch já lançou mais de cem contas em 30 países na América Latina e no Caribe, e processa mais de US$ 9 bilhões em volume de pagamento total por ano para mais de 80 milhões de usuários.

