Intapp et Fireman & Company concluent un partenariat stratégique, offrant des services de conseil en gestion des connaissances incomparables

PALO ALTO, Californie, 10 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Intapp, le leader en matière de solutions de gestion d'entreprises connectées pour les entreprises de services professionnels et financiers, est heureux d'annoncer un partenariat stratégique avec Fireman & Company, réputé pour son expertise inégalée dans l'aide aux cabinets d'avocats et aux services juridiques pour atteindre l'excellence en matière de performance grâce à des stratégies de gestion des connaissances supérieures.

Ce partenariat associe les décennies d'expertise de Fireman en matière de gestion des connaissances dans le secteur juridique à la technologie juridique de pointe d'Intapp, permettant aux clients d'améliorer leurs revenus, leur productivité et leur rentabilité.

Avec sa suite connectée de gestion du cycle de vie des clients (OnePlace Marketing & Business Development), Intapp reconnaît la nécessité d'apporter à ses clients une expertise approfondie dans le domaine de la gestion de l'expérience et des connaissances à travers de multiples fonctions au sein des cabinets d'avocats.

« Fireman & Company sont des leaders en matière de gestion des connaissances, et leurs services de conseil deviendront un élément central de notre suite OnePlace Marketing & Business Development, améliorant encore notre capacité à aider les cabinets d'avocats à gagner et à créer de nouvelles affaires et à conserver leurs engagements », a déclaré Dan Tacone, président et directeur de la clientèle d'Intapp. « Notre technologie a été conçue pour faciliter la stimulation de la croissance, c'est l'une de ses principales fonctions. Les meilleures décisions sont prises grâce à une combinaison de données et d'expertise humaine en la matière, ce partenariat représente donc un renforcement de cette conviction. »

Joshua Fireman, président de Fireman & Company, a ajouté : « Nous sommes impatients de nous lancer dans ce partenariat avec Intapp. Nous voyons un énorme potentiel dans le service hybride que nous pouvons fournir à notre clientèle mutuelle. Non seulement nos offres respectives se complètent en termes d'expérience client, mais nous partageons un même objectif : donner du pouvoir aux cabinets de services juridiques et professionnels en offrant aux décideurs de haut niveau un aperçu concret et en leur permettant de faire avancer leurs affaires. »

Pour plus d'informations sur la suite OnePlace Marketing & Business Development d'Intapp, veuillez consulter le site: intapp.com/marketing .

À propos de Fireman & Company

Fireman & Company est un cabinet de conseil en gestion axé sur l'industrie juridique. Les membres de son équipe ont des décennies d'expérience en tant que leaders dans l'industrie, travaillant comme avocats, DSI, directeur des connaissances, et experts en gestion des connaissances, gestion de cabinets juridiques, amélioration des processus et tarification. L'équipe de Fireman & Company est le conseiller de confiance des cabinets juridiques et des sociétés les plus innovants au monde. Notre mission est d'aider nos clients à améliorer leurs performances de manière substantielle, distincte et durable. Pour plus d'informations, visitez le site firemanco.com .

À propos d'Intapp

Intapp alimente des entreprises connectées. Plus de 1 600 des plus grands cabinets d'avocats, de banques d'investissement, de capital privé, de comptabilité et de conseil au monde lui font confiance. Intapp propose un logiciel de gestion d'entreprise connecté de bout en bout, basé sur le cloud et conçu pour les besoins uniques des entreprises dirigées par des partenaires. Intapp contribue à améliorer la collaboration, à libérer les connaissances collectives, à transformer la prise de décision et à alimenter le succès. Nos produits et services couvrent l'ensemble du cycle de vie de l'engagement, de la stratégie à la création et à l'exécution, afin d'obtenir des résultats optimaux. Pour plus d'informations, visitez le site intapp.com .

