Intas conclut un accord de licence exclusif avec Meiji et Dong-A ST pour commercialiser le DMB-3115 (biosimilaire proposé de l'ustekinumab)

AHMEDABAD, Inde, 22 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Intas Pharmaceuticals Ltd poursuit son engagement à améliorer l'accès aux médicaments de haute qualité en concluant un accord de licence exclusif avec Meiji et Dong-A Socio Holdings (une société mère de Dong-A ST) pour commercialiser le DMB-3115, un projet de biosimilaire de l'ustekinumab, un anticorps monoclonal recombinant destiné au traitement des maladies auto-immunes et inflammatoires telles que le psoriasis en plaques, la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse.

Selon les termes de l'accord, Intas a obtenu les droits de licence exclusifs pour commercialiser le DMB-3115 dans le monde entier, à l'exclusion du Japon, de la Corée et de certains pays d'Asie. Meiji et Dong-A ST développeront et fabriqueront le DMB-3115 et fourniront le produit à Intas et à ses filiales mondiales.

Il s'agit d'une autre première industrielle pour Intas, l'un des leaders dans le développement et la commercialisation de produits biosimilaires, qui est la première société indienne à lancer un produit biosimilaire dans l'UE.

« Nous sommes vraiment enthousiasmés par ce partenariat, qui associe l'expertise de Meiji et de Dong-A ST en matière de développement à la vaste portée commerciale d'Intas », a déclaré le vice-président, M. Binish Chudgar. « Cet accord souligne notre vision et notre engagement à accroître l'accès à des médicaments susceptibles de changer la vie des patients dans le monde entier », a déclaré Chrys Kokino, président d'Accord BioPharma, Inc, la filiale américaine spécialisée d'Intas.

À propos de Dong-A ST

Dong-A est l'une des principales entreprises pharmaceutiques de Corée. Dong-A a consolidé sa position de leader sur le marché grâce à des produits développés en interne, tels que le Suganon tab. L'évogliptine, l'inhibiteur de la DPP-4 pour le diabète sucré de type 2, onglet Zydena. L'udenafil, le quatrième inhibiteur de la PDE5 dans le monde pour la dysfonction érectile, onglet Stillen. Eupatilin pour le traitement à base de plantes de la gastrite et Motilitone tab. Corydaline pour la dyspepsie fonctionnelle. En outre, Dong-A propose des médicaments génériques de marque (anticancéreux, antituberculeux, etc.), des produits biopharmaceutiques, des produits IMD, des API et des produits OTC, en garantissant une conformité totale avec les normes de qualité internationales. Actuellement, Dong-A exporte ses produits dans plus de 50 pays, à destination des principales sociétés pharmaceutiques d'Europe, d'Amérique latine et d'Asie.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site http://en.donga-st.com .

À propos de Meiji

Meiji est une société pharmaceutique leader au Japon dans les domaines thérapeutiques des maladies infectieuses et des troubles du système nerveux central. Depuis son entrée dans l'industrie pharmaceutique avec le lancement de la pénicilline en 1946, Meiji a accumulé des technologies exclusives en matière de R&D et de fabrication de petites molécules et de produits biothérapeutiques et fournit des produits pharmaceutiques de haute qualité à ses clients au Japon et à l'étranger. Meiji continue de répondre aux diverses exigences médicales de ses clients en tant que « société de produits pharmaceutiques spécialisés et génériques ».

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site :

https://www.meiji.com/global/about-us/corporate-profile/meiji-seika-pharma/

À propos d'Intas

Intas Pharmaceuticals Ltd. est une importante société pharmaceutique intégrée verticalement, basée à Ahmedabad, en Inde, qui possède des capacités complètes de développement, de fabrication et de commercialisation de formulations, ainsi qu'une intégration en amont d'API. Intas emploie plus de 16 000 personnes, vend des produits dans plus de 85 pays et possède 14 sites de production dans le monde. Les revenus du groupe Intas se sont élevés à 2,1 milliards de dollars pour l'exercice 2020 et le taux de croissance annuel composé des revenus d'Intas a dépassé 25 % au cours des 10 dernières années.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.intaspharma.com .

