INTCO Medical distinguée dans le « S&P Global Sustainability Yearbook » (édition chinoise) 2025 pour ses progrès en matière d'ESG

ZIBO, Chine, le 5 août 2026 /PRNewswire/ -- INTCO Medical (« la Société »), l'un des principaux fabricants mondiaux de gants jetables, figure dans le S&P Global's Sustainability Yearbook (édition chinoise) 2025 et a été désignée comme « Industry Mover » pour ses progrès en matière d'ESG, ce qui reflète les avancées continues de la Société en matière de performance environnementale, sociale et de gouvernance (ESG).

À la suite de cette distinction, INTCO Medical a publié son rapport ESG de 2025, qui présente les progrès réalisés en matière de fabrication respectueuse de l'environnement, de développement des collaborateurs, d'engagement communautaire et de transparence en matière de gouvernance.

« Le développement durable dans le secteur de la santé se traduit en fin de compte par la capacité d'une entreprise à répondre aux besoins sanitaires mondiaux de manière fiable, responsable et avec un niveau de qualité toujours élevé », a déclaré un représentant d'INTCO Medical, chargé des questions ESG. « Cette distinction confirme les progrès constants que nous réalisons en matière d'ESG. Nous continuerons à intégrer le développement durable dans la R&D, la production, les opérations et la collaboration internationale afin de renforcer notre compétitivité à long terme et de créer de la valeur durable pour nos clients, nos collaborateurs, nos partenaires et les communautés. »

Le Sustainability Yearbook de S&P Global met à l'honneur les entreprises évaluées dans le cadre de son programme « Corporate Sustainability Assessment », qui analyse les performances en matière de développement durable selon les secteurs d'activité. L'intégration d'INTCO Medical témoigne des progrès réalisés tant en matière de communication ESG que de pratiques opérationnelles.

En 2025, les initiatives environnementales d'INTCO Medical se sont concentrées sur une production à faible empreinte carbone et sur l'utilisation rationnelle des ressources. Selon le rapport ESG de l'entreprise, les émissions de carbone par gant ont baissé de 11,14 % par rapport à l'année précédente, pour s'établir à 18,14 grammes d'équivalent CO₂, tandis que la consommation d'eau par gant a diminué de 6,88 %, pour atteindre 0,20 litre. La société a également produit 12 537,23 MWh d'électricité d'origine renouvelable à partir de l'énergie solaire et éolienne, contribuant ainsi à une meilleure efficacité énergétique et à l'utilisation d'énergies propres dans le cadre de sa production.

Sur le plan social, INTCO Medical a continué à investir dans son personnel et dans les communautés. En 2025, les femmes représentaient 58 % de ses 12 941 salariés, dont 35 % des cadres et 56 % des cadres supérieurs, tandis que le taux de participation à la formation des salariés atteignait 100 %, avec une moyenne de 31,55 heures par personne. L'entreprise a également soutenu les secteurs de la santé publique, de l'éducation et de l'aide aux personnes en situation de handicap, avec des dons caritatifs cumulés dépassant les 11,3 millions de dollars américains.

En matière de gouvernance, INTCO Medical a continué à renforcer les processus liés à la gouvernance du conseil d'administration, à la gestion des risques et au contrôle interne, tout en améliorant la communication avec les parties prenantes à l'échelle de ses activités mondiales. Elle a également ancré plus profondément le développement durable dans la gestion des fournisseurs, l'engagement client et les rapports ESG multilingues, contribuant ainsi à renforcer la transparence, la confiance et la résilience à long terme.

Pour INTCO Medical, cette distinction confirme les progrès accomplis tout en soulignant que le développement durable est un parcours sans fin. Forte de cette dynamique, la Société continuera à promouvoir le développement durable grâce à l'innovation, à des activités plus respectueuses de l'environnement et à une gouvernance renforcée dans l'ensemble de ses activités à l'échelle mondiale.