Integra Software Services inaugura edifício verde

Um passo significativo em direção ao objetivo da Integra de neutralidade de carbono até 2030

Comprometida em desenvolver talentos tecnológicos da comunidade rural

Operações ecológicas instaladas em uma fazenda

PONDICHERRY, Índia, 23 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Integra Software Services, uma organização de soluções de conhecimento e transformação digital com sede na Índia, anunciou a inauguração de seu primeiro edifício verde, fortalecendo ainda mais a longa história de liderança em sustentabilidade da Integra.

Olga Tchivikova, Operations Director, Taylor & Francis, with Integra’s founders Sriram Subramanya and Anuradha Sriram, at the Green Office building inauguration on November 6th, 2022

Olga Tchivikova, diretora de operações da Researcher Services Division, da Taylor & Francis, inaugurou o novo edifício de escritórios ecológicos da Integra na fazenda orgânica da Integra no vilarejo de Kenipet, perto de Puducherry, em Tamil Nadu, na Índia, na presença dos fundadores da Integra, Sriram Subramanya, diretor geral e CEO, e Anu Sriram, diretor administrativo conjunto.

Ao discursar na ocasião, Olga disse: "Esta é uma iniciativa importante e admirável para a vida sustentável em nosso planeta. O edifício de escritórios ecológicos da Integra demonstra como as empresas podem ser responsáveis, produtivas e inovadoras ao mesmo tempo. É inspirador ver como a Integra conseguiu transformar uma terra árida em um oásis verde exuberante, criando as Bioville Organic Farms. Estou impressionada com seu compromisso com o meio ambiente e com seu apoio à comunidade local por meio de suas diversas iniciativas ecológicas. Um enorme agradecimento para a equipe por suas conquistas na criação de um futuro sustentável para as gerações que nos sucederão."

Construída em meio à rica folhagem verde, a instalação foi projetada para promover a inovação, a criatividade e uma cultura de sustentabilidade, e é um dos investimentos significativos da Integra para se tornar um provedor de serviços globais responsável.

Na inauguração, Sriram afirmou: "A agenda ESGdaIntegra está integrada ao que fazemos e se concentra na construção de um futuro sustentável e equitativo. Adotamos a sustentabilidade como um modo de vida ao fazer parceria com nossos clientes e funcionários. Este edifício verde é um passo fundamental nesta jornada."

Com a promessa de carbono neutro até 2030, a nova construção verde da Integra pratica sustentabilidade por meio do uso eficiente da água, materiais sustentáveis e energia renovável. Somando-se a isso, Sriram explicou como o edifício de escritórios da Integra em Pondicherry maximiza o uso da luz natural, recicla e reutiliza água economizado cerca de 10 milhões de litros a cada ano e recolhe anualmente quase um milhão de litros de água da chuva.

Sobre a Integra

A Integra é uma das principais provedoras no mundo de soluções de ponta a ponta de conteúdo digital, tecnologia e fluxo de trabalho. Atendendo às principais organizações do setor editorial, a Integra atende à sua clientela global a partir de quatro escritórios, em três países.

Para mais informações: www.integranxt.com

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1953707/Integra_Green_Building.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1953706/Integra_Logo.jpg

FONTE Integra Software Services

SOURCE Integra Software Services