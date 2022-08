Integração da plataforma PI System ao portfólio de soluções da AVEVA está ajudando as empresas a criarem soluções de negócios baseadas em dados

SÃO PAULO, 4 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Depois de assegurar que seus clientes industriais avançassem rapidamente no processo de transformação digital para permitir a continuidade das operações durante a pandemia, a AVEVA tem, agora, o desafio de mostrar todo o potencial do seu portfólio integrado de soluções, já totalmente conectado por meio do PI System, da OSIsoft, adquirida em 2020.

"Os clientes já conhecem as vantagens das plataformas da AVEVA e da OSIsoft trabalhando de forma independente. Agora, nosso trabalho consiste em demonstrar todo o potencial que sua integração pode agregar ao ambiente industrial, e que estamos preparados para seguir como o trust advisor dos clientes de Óleo & Gás, Mineração e das indústrias de processo", afirma Marcio Razera, Head de Vendas e Desenvolvimento de Negócios da AVEVA no Brasil.

Recentemente, a AVEVA reuniu, em São Paulo (SP), mais de 250 clientes e parceiros de integração em seu primeiro evento presencial pós-pandemia no País. Durante o AVEVA PI System Operations, os participantes puderam conhecer cases de sucesso da Klabin, DEXCO, Química Amparo Ypê, Raízen e Alunorte Norsk-Hydro.

Uma pesquisa da Seagate (2020), revelou que as organizações conseguem capturar hoje apenas 56% dos dados das operações industriais e só utilizam pouco mais da metade deles. "Isso significa que 68% dos dados gerados não são capturados ou não agregam informação alguma", acrescenta Razera, ao destacar que dados são o principal ativo das empresas industriais. "Mas, para que agreguem valor, é preciso transformá-los em informações, por meio de análises históricas e de Inteligência Artificial; eliminar silos e democratizar seu acesso para todas as áreas."

A integração do PI System ao portfólio abrangente da AVEVA está ajudando as empresas a criarem uma base de dados integrada que pode gerar insights orientados por dados, nuvem e IA para criar resultados de negócios significativos para toda a cadeia de valor. "Além disso, nossos clientes contam com a facilidade da contratação pelo modelo de assinatura AVEVA Flex, tanto na nuvem quanto em instalações híbridas, e em qualquer plataforma, inclusive mobile. O acesso às informações, em tempo real e em qualquer lugar, ajuda a tomada de decisões mais rápidas e assertivas, e garante previsibilidade à operação", completa o Head de Vendas e Desenvolvimento de Negócios da AVEVA no Brasil.

