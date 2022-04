INTEGRAÇÃO DO MARBLEX WALLET DEX SERVICE DO A3: STILL ALIVE É LANÇADA OFICIALMENTE

A introdução do recurso MARBLEX Wallet DEX Service ao A3: Still Alive agora permite que os jogadores convertam Inetrion Ore, uma moeda do jogo, em INETRIUM, MBXL e MBX, bem como em moedas públicas para transações na vida real.

Para obter Inetrion Ore, os jogadores precisarão visitar a Masmorra Inetrion (Níveis 1 a 3) e usar a proteção da Radienne para derrotar o Monstro Inetrion. Após coletar mais de 200 mil Ores e vincular a MARBLEX Wallet à Refinaria INETRIUM, os jogadores poderão converter Ore em INETRIUM com base na taxa de câmbio do dia, com uma porcentagem da moeda utilizada para conversão. Por meio do MARBLEX Wallet DEX Service, pode-se utilizar INETRIUM para comprar e vender MBXL e convertê-la em MBX para fazer transações ao vivo para comprar KLAY.

Para comemorar a atualização e o lançamento do MARBLEX Wallet DEX Service, juntamente com uma nova adição do servidor do jogo, serão feitas novas atualizações no jogo até o final do mês – os personagens Soul Runner (mount), Relic e Awaken serão adicionados para impulsionar a força de combate. A galeria extradimensional e o novo Chefe da Guilda também aprimorarão as experiências dos jogadores na fantasia sombria do A3: Still Alive Além disso, os eventos Inetrion Express e EXP Bonus-time em um novo servidor permitirão aos jogadores chegar de forma rápida e eficiente ao nível 190.

Também estão sendo preparados vários eventos para os fãs que converterem MBXL em INETRIUM até 10 de maio.

Evento principal de trading de ITU : as pessoas que se classificarem entre os cinco principais compradores de INETRIUM terão a chance de obter mais INETRIUM

: as pessoas que se classificarem entre os cinco principais compradores de INETRIUM terão a chance de obter mais INETRIUM Evento de sorteio de ITU: as pessoas que comprarem mais de dez INETRIUM por mais de cinco dias são automaticamente elegíveis para o evento de sorteio para ganhar mais INETRIUM

Detalhes sobre os eventos podem ser encontrados no fórum oficial aqui .

Ambientado em um mundo de fantasia apocalíptica de espadas e feitiçaria, o A3: Still Alive é uma experiência móvel de gênero cruzado que combina os mundos imensos e vivos dos RPGs de mundo aberto com o combate extremo do gênero Battle Royale. Os jogadores devem ficar sempre atentos em um ambiente sempre aberto jogador contra jogador (PvP, Player vs. Player)à medida que lutam contra inimigos em combates de ação intensa e provam sua coragem em diversos modos de PvP e jogador contra ambiente (PvE, Player vs. Environment). O A3: Still Alive tem uma linda produção com gráficos 3D magníficos com qualidade de console que ganham vida graças à excepcional otimização do motor Unity.

O A3: Still Alive já está disponível para download digital gratuito (com compras dentro do aplicativo) na App Store da Apple e na Google Play em 172 países do mundo. O jogo também está disponível para download como beta aberto para Windows PC no site do A3: Still Alive.

Para mais informações, acesse o site oficial e o fórum, e siga A3: Still Alive no Facebook, Discord, e no YouTube .

Sobre a Netmarble Corporation

Fundada na Coreia em 2000, a Netmarble Corporation é uma das principais desenvolvedoras e editoras que ampliam os limites da experiência de jogos móveis com games altamente inovadores como Marvel Future Revolution, Ni no Kuni: Cross Worlds, Lineage 2: Revolution, The Seven Deadly Sins: Grand Cross, Blade & Soul Revolution e MARVEL Future Fight. Como matriz da Kabam e uma importante acionista da Jam City and HYBE (anteriormente, Big Hit Entertainment), a Netmarble se dedica a entreter o público do mundo todo com uma variedade de games móveis, com base em suas poderosas franquias e colaborações com os titulares de IP no mundo todo. Mais informações podem ser encontradas em http://company.netmarble.com.

