Integração net2phone com Salesforce chega ao mercado brasileiro

Com a novidade, os novos usuários desta integração podem fazer e receber chamadas usando o aplicativo da net2phone junto ao Salesforce. Do mesmo modo, podem registrar, rastrear e monitorar os principais parâmetros de dados dos atendimentos realizados. Assim também, é possível atualizar e organizar seus registros da plataforma de forma rápida e fácil com apenas alguns cliques.

Entre os recursos oferecidos também, as empresas contam com configurações personalizadas para cada membro da equipe, registros das chamadas entrantes preenchidos automaticamente, organização dos diretórios de Call Center com números e opções de pesquisas, relatórios, ligações gratuitas de fixo para mais de 26 países, entre outras funcionalidades de telefonia.

Para conhecer mais sobre essa integração, acesse https://net2phone.com.br/integracao-com-o-salesforce/.

Sobre a net2phone

Com licenças da Anatel, a net2phone (IDT Brasil Telecomunicações Ltda.) é uma operadora com mais de 15 anos no mercado brasileiro. Possui portfólio completo de soluções de voz e comunicação unificada. Além disso, oferece integrações com as principais plataformas de colaboração em nuvem como Microsoft Teams, Zoho CRM e Salesforce.

