Integración y desarrollo de la religion y cultura de China

HONG KONG, 21 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- El 14 de septiembre, Kwok Yat Ming, comentarista senior y vicepresidente de la Hong Kong Federation of Journalists, asistió al programa "Looking around the world" que apareció en "Channel One" como invitado, debatiendo acerca de la influencia de la religión de Hong Kong en la cultura social y educación, junto a Daniel Ng, pastor emérito de la Hong Kong Evangelical Free Church de China, y Andy Fung, consultor de la ELCHK Lutheran Academy y director de la Hong Kong Bible Society.