Integration Technologies se asocia con RIB Software para expandir su huella global en la nube, la transformación digital y la ciberseguridad

SAN JUAN, Puerto Rico, 24 de enero de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Integration Technologies (Intech - https://www.intechsp.com), un proveedor líder de soluciones y servicios gestionados para centros de datos híbridos, ciberseguridad y plataformas Microsoft Cloud en Puerto Rico y en el Caribe, dio a conocer hoy una inversión de crecimiento mayoritaria de RIB Software adquiriendo la participación de Advent-Morro Equity Partners en Intech. Esta inversión permitirá a Intech expandir globalmente su huella y liderazgo.

RIB Software SE (https://www.rib-software.com/en/group/home/), con sede en Stuttgart (Alemania) y Hong Kong (China), cotiza en el Prime Standard de la Bolsa de Valores de Fráncfort desde 2011, y con más de 1,500 talentosos empleados y 30 ubicaciones en todo el mundo, es el proveedor líder mundial de tecnología empresarial Cloud para los sectores de edificaciones, construcción e inmobiliario. En abril de 2018, RIB y Microsoft anunciaron MTWO - la primera plataforma de nube vertical del mundo para los sectores de la construcción e inmobiliario que, según un informe del McKinsey Global Institute, se espera que crezca hasta los 14 billones de dólares estadounidenses para 2025. Esta asociación tiene como objetivo ayudar a las empresas del sector a alcanzar ganancias de productividad mediante la transformación digital. Para acelerar la adopción internacional de la tecnología MTWO, RIB está estableciendo una red global de proveedores de servicios gestionados (MSP por sus siglas en ingles) para aprovechar las comunidades de socios de Microsoft y atraer hasta 2 millones de usuarios a mediano plazo.

Intech trabajará en estrecha colaboración con el grupo RIB y agregará experiencia y escala a la capacidad de la nube de RIB en las Américas. Esta inversión aumenta la capacidad de nube para cientos de clientes en las Américas con la sólida posición de Intech en los mercados de Puerto Rico y el Caribe, su experiencia con la nube y sus capacidades bilingües (inglés/español).

Para Intech, esta inversión refuerza su estrategia de ser un líder global en soluciones y servicios en la nube, lo cual en combinación con el grupo de empresas RIB beneficiará a los clientes en todo el mundo. RIB aprovechará la huella de Intech en las Américas y sus capacidades de soporte en una zona horaria favorable para expandir su equipo actual para la nube en las Américas con el objetivo de continuar satisfaciendo la creciente demanda por servicios en la nube y acelerar la adopción de MTWO.

La transacción fue facilitada por IT ExchangeNet, una empresa líder en fusiones y adquisiciones de canal Microsoft.

"La inversión de RIB en Intech es otro acontecimiento emocionante en nuestro esfuerzo por construir la mayor nube vertical MTWO basada en la red MSP de Microsoft", dijo Tom Wolf, presidente de la junta directiva y director ejecutivo de RIB. "Quedé impresionado por la trayectoria de crecimiento, la experiencia en la nube y el espíritu emprendedor de Henry Gordillo. RIB continuará implementando su estrategia digital en la nube durante 2020-2021 e integrará a socios MSP en todo el mundo. Consideramos que MTWO, la primera plataforma de nube vertical del mundo para los sectores de la construcción e inmobiliario, es la opción correcta para nuestros clientes objetivo".

"La inversión de RIB en Intech es otro excitante paso en nuestro camino hacia soluciones y servicios gestionados avanzados para la nube", dijo Henry Gordillo, fundador y director ejecutivo de Intech. "Nuestro personal tiene una larga trayectoria distinguiéndose como proveedor soluciones y servicios de TI y han establecido una experiencia líder en lo que respecta a tecnologías Cloud de Microsoft dentro de nuestra región, lo que nos coloca en una oportunidad única para sacar provecho de la considerable aceleración en la adopción de la nube que estamos viendo en las Américas. Nuestro equipo trabajará estrechamente con las oficinas de RIB Cloud en Ámsterdam, Singapur y San Diego para aprovechar las crecientes necesidades de Cloud en las Américas. Unir fuerzas con el grupo RIB, en su calidad líder en este sector, simplemente tiene sentido para nuestros clientes, empleados y accionistas. Estamos entusiasmados por aprovechar esta relación en el mercado de la nube, así como en el sector de la construcción mediante la distribución y el apoyo de la tecnología MTWO en Microsoft Cloud".

"Estamos muy orgullosos de haber formado parte de la familia Intech y de haber proporcionado el capital de crecimiento requerido para posicionar a Intech como un importante proveedor de tecnología de la información en Puerto Rico", señaló Cyril Meduña, socio gerente de Advent-Morro. "Es el clásico ejemplo de cómo respaldamos a emprendedores locales talentosos, como Henry, para construir empresas extraordinarias. Esta inversión por parte de una empresa de renombre mundial como RIB confirma esto, y es la transición natural para continuar el crecimiento y la expansión global de Intech".

Acerca de Intech

Fundada hace más de 25 años, Intech tiene una larga trayectoria modernizando la huella digital de las organizaciones. Nuestros expertos diseñan, transforman y gestionan soluciones y servicios seguros de categoría empresarial para redes y comunicaciones unificadas, así como para aplicaciones de infraestructura crítica en las plataformas de nube de Microsoft. Su cartera se enfoca hacia servicios y soluciones para Azure, Office 365 y ciberseguridad.

Para obtener más información acerca de Intech, visite: https://www.intechsp.com

Acerca de RIB Software

RIB Software es una empresa innovadora en el sector de la construcción. La empresa crea, desarrolla y ofrece tecnologías digitales de vanguardia para empresas y proyectos de construcción en diversas industrias en todo el mundo. iTWO 4.0, la plataforma insignia basada en la nube de RIB, proporciona la primera tecnología de nube empresarial del mundo basada en 5D BIM con integración de inteligencia artificial para empresas de construcción, empresas industriales, promotoras y propietarias de proyectos, etc. Con más de 50 años de experiencia en el sector de la construcción, RIB Software se enfoca en tecnología de la información e ingeniería, es la pionera en innovación en la construcción, y aporta nuevas ideas, métodos de trabajo y tecnologías para mejorar la productividad de la construcción. RIB se propone transformar al sector de la construcción en el sector más avanzado y digitalizado del siglo XXI.

Para obtener más información, visite: https://www.rib-software.com/en/group/home/

Acerca de Advent-Morro

Advent-Morro Equity Partners es la firma de inversión de capital privado líder de Puerto Rico y ha estado gestionando fondos de inversión de capital privado y de capital de riesgo en Puerto Rico desde 1989. Advent-Morro ha invertido en más de 60 empresas, principalmente respaldando a empresarios locales para el desarrollo de empresas que son líderes reconocidas en sus respectivos sectores. Las empresas de la cartera de Advent-Morro emplean a más de 3,000 personas en sectores como cuidado de la salud, telecomunicaciones, bienes para el consumidor, finanzas, entretenimiento, educación, distribución y tecnología.

Para obtener más información, visite: www.adventmorro.com

Acerca de IT ExchangeNet

Fundada en 1998 por directores ejecutivos de empresas tecnológicas y profesionales de las fusiones y adquisiciones, IT ExchangeNet es un mercado organizado y eficiente para propietarios de empresas de tecnología de la información del mercado medio en busca de compradores o socios estratégicos. IT ExchangeNet se rige por un proceso disciplinado y extremadamente dirigido, que reúne a compradores y vendedores para cerrar tratos con valores de transacción de hasta $40 millones.

Para conocer más: www.itexchangenet.com

