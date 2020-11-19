Интеграция программного обеспечения endpoint и McCreadie Group повышает скорость вывода лекарственных средств на рынок и оптимизирует процессы исследований фармацевтических препаратов

САН-ФРАНЦИСКО и АНН-АРБОР (шт. Мичиган), 19 ноября 2020 г. /PRNewswire/ -- Транснациональная компания endpoint Clinical, являющаяся ведущим разработчиком технологий интерактивного ответа (IRT®), и компания McCreadie Group, являющаяся лидером рынка в области автоматизации ручных процессов при проведении клинических исследований лекарственных средств (IDS), заключили соглашение о сотрудничестве в целях повышения прозрачности учета исследуемых препаратов для заказчиков исследований, снижения нагрузки на испытательные центры, связанные с управлением данными о клинической безопасности в процессе клинических исследований, и улучшения целостности данных за счет тщательно сбалансированного взаимодействия между разработанным компанией McCreadie приложением Vestigo®, привязанным к исследовательскому центру, и IRT-технологией PULSE®, разработанной компанией endpoint.

Это сотрудничество позволит использовать уникальные функции учета исследуемых продуктов, имеющиеся у локального программного обеспечения Vestigo, совместно с функциями управления поставками лекарственных средств, предоставляемыми программным обеспечением PULSE для реализации технологий IRT.

«Выслушав вопросы, поднятые заказчиками в отношении контроля за оборотом исследуемых продуктов, и понимая, насколько ценные данные предоставляет приложение Vestigo®, мы пришли к выводу, что у нас имеется уникальная возможность для сотрудничества, ― сообщил директор по работе с клиентами компании endpoint Райан Кеане (Ryan Keane). ― Удобство, которое получают исследовательские центры за счет сокращения процессов подготовки персонала и экономии времени благодаря отсутствию необходимости в регистрации результатов испытаний в многочисленных приложениях, обеспечивает очевидный беспроигрышный исход».

Эффективное сочетание программных средств Vestigo и PULSE при их интеграции принесет заказчикам значительные выгоды наряду с исключительным удобством работы на объектах. Выгода для заказчиков будет выражаться в улучшении целостности данных при согласованном формате, снижении риска отклонений от протокола благодаря проверкам достоверности данных, доступности данных об уровнях запасов на объектах и прозрачности контроля за оборотом исследуемых продуктов, включая информацию о возвращаемых и уничтожаемых образцах. Все эти преимущества способствуют ускорению процесса сведения данных воедино. Эффективность работы фармацевтических подразделений исследовательских центров повысится благодаря отсутствию необходимости в получении доступа в многочисленные системы для документирования фактов получения, распределения и окончательной реализации лекарственных средств. Все данные, вводимые фармацевтами исследовательского центра, будут автоматически заполняться за счет интеграции.

«Основываясь на своем опыте руководства центрами исследований фармацевтической продукции с высоким уровнем загруженности до перехода на работу в McCreadie, я могу подтвердить, что интеграция программных средств Vestigo и PULSE повысит эффективность операций, связанных с клиническими исследованиями лекарственных средств, — сообщил руководитель отдела развития бизнеса McCreadie Group Ришар Малон (Richard Malone). — Устранение дублирования в работе и оптимизация повседневных функций, таких как получение отправлений и документирование выдачи, возврата, уничтожения и других изменений состояния исследуемых препаратов, позволяет сотрудникам центров клинических исследований переключаться на выполнение других обязанностей. Не менее важным является и получаемое в результате улучшение целостности данных и своевременности их предоставления, что должно приносить пользу всем заинтересованным сторонам, включая заказчиков исследований (и их партнеров), контролирующие организации, персонал исследовательских центров и пациентов».

Широко известно, что традиционные модели системного взаимодействия слишком сильно полагаются на персонал исследовательских центров, фактически отводя ему роль физической точки интеграции, в результате чего они быстро отживают. Этот новый подход, заключающийся в непосредственном взаимодействии программного обеспечения, действующего в конкретном исследовательском центре, с программными средствами, предоставляемыми заказчиками и клиническими исследовательскими организациями (например, IRT), представляет собой новое интересное направление, способствующее повсеместному внедрению передового опыта.

О компании McCreadie

Компания McCreadie Group, Inc. была основана в 2004 году с целью разработки программных средств фармацевтического назначения в сферах здравоохранения, исследований и образования. Целью McCreadie Group является повышение качества, эффективности, безопасности и нормативно-правового соответствия в сфере фармацевтики за счет предоставления передового программного обеспечения и консультативной поддержки. Более подробная информация о компании McCreadie Group и ее продуктах представлена на сайте по адресу: www.mccreadiegroup.com.

О компании endpoint

Компания endpoint является поставщиком систем и решений на основе технологий интерактивного ответа (IRT®) для поддержки медико-биологической отрасли. На протяжении последнего десятилетия ее клиентоориентированная команда специалистов непрерывно совершенствует свой комплекс технологий с целью содействия заказчикам клинических испытаний в получении успешных результатов. Разработанные ими динамическая IRT-система PULSE® для рандомизации и ведения пациентов, управления работой исследовательских центров и организации поставок лекарственных препаратов и ультрасовременное инструментальное средство организации поставок исследуемых препаратов DRIVE зарекомендовали себя в плане максимального повышения эффективности функционирования логистических цепочек и минимизации операционных издержек, а также обеспечения своевременного и точного введения препаратов пациентам. Компания endpoint, штаб-квартира которой находится в Сан-Франциско (шт. Калифорния), имеет свои представительства в США, ЕС и странах Азии. www.endpointclinical.com

Контактная информация:

Catherine Ditzler (Кэтрин Дицлер)

заместитель директора по маркетингу

endpoint Clinical

1-415-688-3424

Эл. почта: [email protected]

Jennifer Drabing (Дженнифер Дрэбинг)

старший менеджер отдела маркетинговых коммуникаций

McCreadie Group

(734) 661-7955

Эл. почта: [email protected]

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