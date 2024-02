Integrit stellt ‚Stella' vor: Bahnbrechende KI-Hardware, die dynamische Interaktionen mit LLMs erzeugt

SEOUL, Südkorea, 19. Februar 2024 /PRNewswire/ -- Der Spezialist für KI-Robotik-Plattformen Integrit gab am 1. Februar bekannt, dass er ein bahnbrechendes generatives KI-Hardwaregerät namens „Stella" auf den Markt bringt. Stella generiert automatisch ausdrucksstarke Verhaltensweisen für Roboter, indem sie große Sprachmodelle (LLMs) und generative KI-Technologie in verschiedenen Kundendienst- und Geschäftsumgebungen anwendet und so maßgeschneiderte Konversationssuche und Interaktionen in mehreren Sprachen ermöglicht.

STELLA at Seoul Korea

Die innovative KI-Hardware „Stella" integriert unter anderem OpenAIs „GPT-4" und Metas „LLaMa" sowie eine geräteinterne KI-Vision-Technologie. Sie bietet optimale Antworten auf Kundenanfragen und -wünsche in geräuschintensiven Umgebungen und interagiert mit den Kunden durch verschiedene Bewegungen, was die Qualität der Antworten verbessert.

Die einzigartige generative Bewegungstechnologie von Stella, kombiniert mit eingebetteter Hypervision und multimodalen Fähigkeiten, ermöglicht es, Umgebungen und Kunden zu erkennen, mit ihnen zu interagieren und entsprechende Ausdrücke und Bewegungen zu erzeugen, ohne dass ein separates Training erforderlich ist.

Stella ist eine spezielle Hardware für die KI-Gesprächssuche mit LLMs. Sie dient als „Geschäftskonto" und „Informationscontroller" und ermöglicht Kunden die Interaktion mit KI über Sprachsuche in Kaufhäusern, Hotel-Check-in-Schaltern, unbesetzten Geschäften oder Bankschaltern. Sie lässt sich mit KI-Systemen von Unternehmen verbinden, um den Kunden fundierte Fachinformationen zu liefern.

Stella ist mit dem AP von Qualcomm Technologies ausgestattet und wird von der geräteinternen KI-Robotik-Plattform "AirPath®" angetrieben, die aus 5G-, Multikamera-, Stereotiefenkamera- und KI-Vision-Lösungen besteht und einen 11-Zoll-OLED-Bildschirm besitzt. Sie integriert eine Steuerungsplattform, die die generativen Inferenzfähigkeiten in einer einzigen Hardware- und Softwareumgebung verbessert und es ermöglicht, Sprachmodelle und Bewegungen zu erzeugen, ohne dass ein Training erforderlich ist.

Brian CS, Geschäftsführer von Integrit, erklärte: „Das Aufkommen von generativen KI-Plattformen hat den KI-Markt verändert und die Produktivität und Effizienz in persönlichen Dienstleistungen und Unternehmen erhöht. Allerdings fehlte es bisher an Geräten oder Methoden, um KI an öffentlichen Orten, in Dienstleistungsbereichen und Lebensumgebungen, in denen Unternehmen mit Kunden interagieren, zu verbinden." Er fügte hinzu: „Stella soll eine Alternative sein, die den Verbrauchern ein hohes Maß an Business-Intelligence-Erfahrung bietet, ohne die hohen Kosten von KI-Umgebungen oder digitaler Technologie."

Integrit hat seine generative KI-Hardware „Stella" in einem Kaufhaus in Korea getestet und plant, sie auf dem MWC 2024 in Barcelona offiziell dem Weltmarkt vorzustellen, um sie zu vermarkten. Stella plant, die Partnerschaften zu erweitern, indem verschiedene globale GPTs und offene LLMs und KI-Suchmaschinen in Zukunft hinzugefügt werden.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2341070/STELLA_Seoul_Korea.jpg