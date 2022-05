Inteligência Artificial ajuda no combate a casos de hipertensão

Com base neste cenário, novas tecnologias foram sendo desenvolvidas para ajudar no combate a essa doença. Uma das áreas que mais evoluiu foi a aplicação da Inteligência Artificial na saúde para monitorar e identificar casos de hipertensão, que é também a principal desencadeadora de AVC, doença isquêmica do coração.

Uma das novidades que mais chama atenção neste campo é um monitoramento completo do bem-estar do paciente em apenas 30 segundos . Usando apenas a câmera do celular (ou outro dispositivo conectado) e respondendo a simples perguntas, a Inteligência Artificial compreende e analisa dados como frequência cardíaca e respiratória; nível de oxigenação; índice de estresse; pressão arterial; riscos de doenças cardiovasculares e de AVC, entre outros apontamentos.

Com o nome de 'WellnessTest' (teste de bem-estar, em português) o serviço também gera alertas sobre possíveis casos de hipertensão. A novidade está sendo oferecida atualmente apenas para seguradoras, operadoras de saúde e outras empresas preocupadas com a qualidade de vida dos seus colaboradores. "De posse das informações, já é possível promover ações específicas e preventivas para a melhoria da qualidade de vida com foco total naquele indivíduo", explica Fernando Ferrari, diretor-geral da DOC24 no Brasil. "A saúde está seguindo o caminho da inteligência artificial e, cada vez mais, teremos inovações nessa área", completa.

Apesar da nova ferramenta para monitoramento, os médicos reforçam a importância da adoção de hábitos de vida saudáveis para o combate mais eficaz aos casos de hipertensão, como a prática de atividade física regular; a boa alimentação e o controle do uso de sal na alimentação; evitar o fumo; reduzir o consumo de bebidas alcoólicas; e o controle da glicemia e do diabetes.

