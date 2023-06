Inteligência Artificial chega à área de vendas para aumentar produtividade

Nova solução analisa oportunidades, desempenho de vendedores e prevê negócios que serão fechados no futuro

SÃO PAULO, 28 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- Para resolver os problemas das áreas de vendas de empresas brasileiras, está sendo anunciada esta semana a Predi, uma nova plataforma desenvolvida pela Neoxs para ajudar empresários e executivos a conseguirem obter melhor performance em suas atividades comerciais. Por usar Inteligência Artificial, a plataforma consegue uma assertividade média de 95% na confirmação das oportunidades em negociação que podem se tornar vendas efetivas. O modelo de negócios e a solução são únicos no Brasil e resolvem o gap de gestão e os erros no planejamento comercial (forecast) que afetam seriamente as companhias, uma vez que é necessário se preparar com antecedência para alocar funcionários, comprar materiais e matérias-primas, sem desperdício.

"A nova plataforma, utilizando Inteligência Artificial, é uma bola de cristal para a área de vendas por ajudar as empresas a terem uma visualização real da performance futura de sua área comercial, permitindo identificar problemas e fazer correções em tempo de garantir o fechamento da negociação", diz Maurício Vergani, um dos sócios da Neoxs. Com a ferramenta, a empresa espera ajudar os Gestores a tomar decisões baseadas em dados e evitar decisões com base somente na intuição e sem nenhuma metodologia, que hoje as leva a começarem o mês sem ter a menor ideia sobre o que irá realmente acontecer.

A solução Predi é inovadora e pioneira no Brasil. Foi desenvolvida pela Neoxs, empresa responsável pela primeira plataforma de treinamentos por assinatura para equipes de vendas. Seu algoritmo principal é resultado dos recursos de Inteligência Artificial, somados à experiência dos sócios na área comercial, com a expertise na gestão de equipes, além da experiência no desenvolvimento de uma base de 10 mil vendedores e de 150 empresas que utilizaram a Neoxs em treinamentos e na estruturação de suas áreas comerciais.

No período de desenvolvimento, que consumiu mais de um ano, a Neoxs obteve alguns dados interessantes. Em média no Brasil, um gerente costuma gastar cerca de 4,5 horas por mês, por vendedor, para fazer forecast de vendas, que na grande maioria das vezes tem baixa assertividade. O Brasil é um dos países com maior adoção de sistemas de CRM (Customer Relationship Management). Os CRMs permitem somente uma visão pontual dos dados, como se fosse uma foto do estágio atual das vendas. Porém, não conseguem acompanhar a evolução dos negócios e muito menos acertar as previsões de vendas. Evidência disso é que 60% das empresas B2B e 73% das B2C brasileiras não atingiram suas metas de vendas em 2022. Estima-se que aproximadamente 550 mil empresas têm oportunidade de melhorar seus resultados de vendas. Segundo o Gartner, empresas que treinam suas equipes e praticam um Coaching Comercial efetivo, utilizando informações inteligentes, aumentam seus resultados em 78%.

Por usar recursos de Inteligência Artificial, a solução Predi se adapta a realidade de negócios de cada cliente, se conectando por meio de APIs aos CRMs e podendo receber também informações por meio de planilhas eletrônicas. O Predi vai muito além ao analisar o comportamento dos vendedores e as características dos ciclos de vendas, conforme o perfil de cada empresa. Os dados são reunidos, armazenados em Nuvem (Cloud) e analisados diariamente permitindo que a plataforma acompanhe e aprenda com as mudanças na realidade de negócios de cada cliente.

"A Predi funciona como um gerente de vendas virtual que trabalha 24 horas por dia e sete dias por semana, prevendo o futuro, identificando ações de correção para permitir que os melhores resultados de vendas sejam alcançados", diz Vergani, ressaltando que não adianta cadastrarem uma infinidade de oportunidade de vendas se elas não são bem qualificadas. "Nosso algoritmo indica eventuais inconsistências, assim como as melhores oportunidades", diz.

"O maior desafio das empresas no Brasil é crescer, e crescer passa pelo sucesso de vendas", enfatiza Vergani. Para ele, no atual cenário econômico do País, ampliar as possibilidades de negócios, sem aumentar a base de custos, é determinante não só para o sucesso, mas para a perpetuidade das empresas. A ideia da ferramenta surgiu a partir da alta demanda por ajuda que a Neoxs recebia dos clientes. Da oportunidade detectada, a empresa saiu em busca de dados internacionais e desenvolveu um protótipo para validar as possibilidades que poderiam ser geradas por uma nova ferramenta totalmente inédita. Testes feitos pela Neoxs com empresas brasileiras ao longo do último ano mostram que a ferramenta pode funcionar como um verdadeiro coach comercial, multiplicando os resultados da mesma equipe de vendas em 3,8 vezes.

Um dos principais destaques da Predi é a capacidade de antecipar a previsão de vendas para os próximos três meses com 95% de assertividade, algo impossível de se obter sem a Inteligência Artificial. A visualização de números é apresentada de forma bem visual em um painel de controle, com a vantagem de se aplicar filtros para obtenção de informações específicas. A ferramenta usa Inteligência Artificial para avaliar a performance de vendas com base nos padrões de atuação da equipe de vendas, apontando a taxa de conversão, o desempenho dos vendedores e as ações que mais contribuíram para o sucesso comercial.

A Predi identifica e considera o padrão dos negócios de uma empresa para insights que permitam identificar oportunidades de melhoria com a utilização dos recursos existentes. "A realidade é que na maioria das empresas, poucos vendedores são responsáveis pela maior parte dos resultados empresariais", diz Fausto Mello, Sócio da Neoxs, destacando que o maior desafio é fazer com que mais vendedores contribuam para os resultados.

A aplicação da Inteligência Artificial na Predi, também ajuda os empresários e diretores na revisão diária e automática dos dados, apontando eventuais erros ou informações incorretas. Esse recurso é essencial para criar uma cultura de gestão comercial baseada em informações de qualidade. Os CRMs entregam uma quantidade enorme de dados, mas a maioria dos gestores não consegue extrair informações estruturadas para sua atuação e de todo seu time. "A Predi faz um ranking das oportunidades, apontando quais delas estão mais bem qualificadas e ainda aponta o que deve ser feito para melhorar aquelas com pontuações mais baixas. Tudo isso baseado no padrão de negócios de cada empresa", diz.

Somada a essas vantagens, há ainda benefícios adicionais como a indicação para diretores e gestores sobre ações que podem ser feitas para melhorar a taxa de conversão e evitar riscos, como a concentração de grandes negócios em poucos vendedores. "A função do vendedor em vendas B2B não vai acabar, mas definitivamente a Inteligência Artificial vai mudar a área de vendas", afirma o executivo.

A plataforma será lançada em toda América Latina e estará disponível em português, espanhol e inglês. Por isso, seu nome foi escolhido para poder ser utilizado globalmente, podendo ser associado a 'predizer' ou a 'predictable'. Sua comercialização é feita no modelo SaaS (Software as Service). Custa mensalmente R$ 4.000,00 para empresas com até 15 vendedores, R$ 7.000,00 para quem possui de 15 a 50 vendedores, e R$ 10.000,00 para companhias com mais de 50 vendedores. No primeiro mês há uma adicional de uma mensalidade para o setup inicial, que configura a ferramenta para o ambiente específico do cliente. Para mais informações, acesse: www.predi.com.br.

FONTE Neoxs

