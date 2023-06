Inteligência Artificial no setor siderúrgico é o caminho para aumento de produtividade e Segurança do Trabalho

Uso correto de EPIs, melhores índices em HSE e mais Segurança no Trabalho são alguns dos benefícios para a área de siderurgia.

SÃO PAULO, 30 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- O futuro do setor siderúrgico é promissor com Inteligência Artificial (IA). Dentre os principais benefícios que o setor pode esperar com a implementação de tais tecnologias estão o aumento da Segurança do Trabalho, a certificação por meio de dados e alertas de que funcionários estão usando corretamente todos os Equipamentos de Proteção Individuais (EPIs) e um ambiente adequado para a saúde e integridade física dos colaboradores (HSE - Health, Safety and Environment). E não é só, do ponto de vista da corporação, a IA permite melhorias significativas no controle de processos e controle de qualidade, automatização de funções e gestão de riscos. E o Brasil está entre os Top 10 maiores produtores de aço no mundo.

Foto Crédito Pexels - Kateryna Babaieva

Recentemente, a World Steel Association publicou a edição de 2023 do relatório World Steel in Figures, que dá dados detalhados sobre a produção siderúrgica mundial. De acordo com o relatório, o mundo presenciou um crescimento substancial na produção nos últimos 10 anos. Em 2012 a produção era de 1.563 milhões de toneladas e em 2022 passou a 1.885 milhões de toneladas. O Brasil figura entre os top 20 países produtores, sendo o 9o maior produtor mundial de aço, de acordo com o relatório da World Steel Association .

O relatório também mostra que a produção mundial caiu de 2021 para 2022 - passando de 1.962 para 1.885 milhões de toneladas. Houve ainda um crescimento muito maior no uso de commodities com o aço e de beneficiamento do produto do que propriamente da produção em si. E é neste ponto que a Inteligência Artificial pode colaborar ativamente, no chão de fábrica.

Em um avanço significativo para a segurança do trabalho, o setor siderúrgico está adotando a Inteligência Artificial (IA) como uma ferramenta fundamental na prevenção de acidentes e garantia de um ambiente de trabalho mais seguro. Com a capacidade de analisar grandes quantidades de dados em tempo real, a IA está transformando as práticas de segurança e contribuindo para a redução de incidentes nas usinas siderúrgicas.

Para entender melhor os benefícios da IA neste segmento, conversamos com Eduardo Vargas , Business Development Manager para o Brasil da Graymatics , uma das principais empresas de processamento cognitivo multimídia do mundo, que atua colaborando com Siderúrgicas na transformação de seus CFTV Câmeras com IA para coleta dados e emissão de alertas.

O executivo explica que a aplicação da IA no setor siderúrgico permite uma análise minuciosa de informações coletadas por sensores, câmeras e outros dispositivos conectados. "Algoritmos sofisticados são capazes de processar esses dados de forma rápida e eficiente, identificando padrões e comportamentos anormais que possam representar riscos para os trabalhadores. Um dos principais benefícios da IA é sua capacidade de detectar situações de risco iminentes antes mesmo que elas ocorram", afirma Eduardo Vargas.

Como funciona na prática a IA para o setor siderúrgico

A tecnologia pode identificar condições de calor excessivo em determinadas áreas da usina, alertando os responsáveis para que medidas corretivas sejam tomadas antes que ocorra um acidente. Além disso, a IA pode monitorar o uso de equipamentos de proteção individual (EPIs) pelos trabalhadores, garantindo o cumprimento das normas de segurança.

Outra aplicação da IA no setor siderúrgico é o uso de sistemas de visão computacional para monitorar o comportamento dos funcionários. Câmeras equipadas com algoritmos de reconhecimento facial podem identificar se um trabalhador está realizando uma tarefa de maneira inadequada ou se está se colocando em uma situação de risco. Nesses casos, alertas podem ser enviados automaticamente aos supervisores, que podem intervir imediatamente para corrigir o comportamento.

"A adoção da IA em segurança do trabalho também permite uma análise mais precisa dos acidentes ocorridos, ajudando na identificação das causas raiz e na implementação de medidas preventivas mais eficazes. Os algoritmos podem analisar dados históricos de acidentes e incidentes para identificar padrões e fornecer insights valiosos para melhorar as práticas de segurança", comenta Vargas. "A IA funciona como um aliado de gestores, fornecendo informações valiosas e agindo como um sistema de alerta antecipado."

Na siderurgia, entre os casos típicos de utilização de IA para monitorar dados, o executivo cita o consumo de combustíveis e composição química final, que permitem prever a demanda de matéria prima, melhorar as rotas de entregas, analisar resultados de ensaios mecânicos, mensurar a qualidade das chapas laminadas e criar atuação inteligente e autônoma em laminadores. "É evidente o aumento de produtividade, redução de desperdícios e de erros potenciais que costumam causar sérios prejuízos, além de é claro reduzir o risco para os trabalhadores", comenta.

A implementação da IA em segurança do trabalho no setor siderúrgico representa um avanço significativo na proteção dos trabalhadores e na redução de acidentes. "A combinação da expertise humana com a capacidade analítica da IA oferece um ambiente mais seguro e saudável para todos os envolvidos nas operações siderúrgicas", conclui Eduardo Vargas .

Sobre a Graymatics

A Graymatics é uma empresa líder em processamento de multimídia cognitiva. Por meio das melhores e mais completas tecnologias de IA, extrai insights aprofundados e permite soluções a partir da base instalada de câmeras CCTV. Fundada no Vale do Silício, com sede em Singapura, Graymatics está presente em 15 países, incluindo EUA, Reino Unido, Índia e Chile. Fornece soluções baseadas em IA por vídeo para vários setores, incluindo segurança e vigilância, transporte inteligente, marketing digital, comércio eletrônico, telecomunicações e Internet das Coisas. Sua cartela de clientes é composta por grandes fábricas de infraestrutura, manufatura e setor público, dentre eles Development Bank of Singapore, Fujitsu, Samsung, Hitachi, LG, Dentsu, Flipkart e Globe.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2145597/Graymatics.jpg

FONTE Graymatics

SOURCE Graymatics