Intelligent Systems | Technologie verhilft GAC zum Sprung auf Platz 176 der Fortune 500

GUANGZHOU, China, Aug. 14, 2021 /PRNewswire/ -- Seit fast 25 Jahren hat GAC die unabhängige Innovation auf der Grundlage von Joint Ventures und Kooperationen sowie durch die umfassende Finanzierung der GAC-F&E-Zentren gestärkt. Diese Investitionen in Technologie hat große Erfolge gezeitigt: Am 2. August 2021 war GAC in der Fortune 500-Liste um 30 Plätze auf Platz 176 aufgestiegen.