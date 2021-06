Intelligent Wave Inc. fournit au radiodiffuseur finlandais Yle la solution de surveillance des flux IP « EoM »

- Solution essentielle de surveillance en temps réel pour la diffusion IP de nouvelle génération -

TOKYO, 25 juin 2021 /PRNewswire/ -- Intelligent Wave Inc. (ci-après « IWI »), basée à Tokyo, a annoncé le 23 juin qu'elle avait fourni à Yleisradio Oy (ci-après « Yle »), un média du service public national, une solution de surveillance des flux IP.

Contexte de la mise en œuvre de la solution EoM

Yle a mis en œuvre la solution EoM en vue de surveiller et d'analyser les flux IP dans la nouvelle régie à venir. Les points ci-dessous font l'objet d'une évaluation rigoureuse lors de la démonstration de faisabilité (POC).

Points d'évaluation de la solution EoM

Compatibilité avec 100 GbE et prise en charge d'une variété de protocoles

Estimation d'une disponibilité plus élevée sans coût supplémentaire avec surveillance 24 h/24 / 7 j/7

Dépannage détaillé rendu possible grâce à l'analyse des données antérieures

Intégration avec un système de gestion de réseau tiers

Solution logicielle utilisant OSS permettant une configuration flexible

À propos de la solution EoM

EoM est une solution de surveillance de flux IP (*1) co-développée avec le radiodiffuseur public japonais NHK et destinée à l'industrie de la radiodiffusion. EoM combine la technologie de traitement de données à haute vitesse d'IWI, issue de son activité de développement de systèmes de paiement, et la puissance des FPGA (*2). Avec la diffusion 4K/8K en pleine expansion, il devient vital pour les diffuseurs de passer à la transmission IP, qui nécessite un outil pour surveiller en détail les flux IP afin de maintenir/améliorer la qualité. La solution EoM prend en charge les protocoles de diffusion IP standard, tels que SMPTE ST2110, ST2022, etc., contribuant à réduire considérablement les coûts d'exploitation des studios IP en analysant/surveillant les données en temps réel ainsi qu'en analysant les données passées. IWI développera continuellement des fonctionnalités et des fonctions qui contribueront à soutenir et à maintenir la qualité de la diffusion IP.

Remarques : (*1) Brevet en instance. (*2) FPGA (Field-Programmable Gate Array, réseau de portes programmables in situ) : un circuit intégré conçu pour être configuré par un client ou un concepteur après la fabrication

Fonctions et fonctionnalités de la solution EoM

Vous trouverez ci-dessous certaines fonctions et fonctionnalités de la solution EoM. (De nouvelles fonctions/fonctionnalités seront ajoutées en permanence.)

Surveillance de 12 protocoles avec une vitesse prise en charge de 10 GbE / 25 GbE / 100 GbE

Surveillance des éléments tels que le débit binaire, le nombre de paquets déposés, la latence, la gigue, etc.

Alerte en fonction du seuil défini par l'utilisateur

Décodage de paquets audio et vidéo

Intégration avec un système de gestion de réseau tiers

Pour plus d'informations sur la solution EoM, consultez le site :

https://www.iwi-marketing.com/en

À propos d'IWI

IWI est une entreprise leader dans le développement d'infrastructures de réseaux en ligne dans le secteur de la finance. Elle s'avère particulièrement efficace dans le traitement de volumes de données importants avec précision et en temps réel. IWI a un champ d'activité en pleine croissance dans l'industrie de la sécurité, le développement et la revente de progiciels pour la cybersécurité et la sécurité des informations. IWI soutient la transformation numérique d'entreprise en fournissant une infrastructure rapide, fiable et sûre, basée sur la philosophie de gestion de l'entreprise visant à créer une société de l'information sûre et fiable.

https://www.iwi.co.jp/en

*Tous les noms de produits et de sociétés sont des marques de commerce ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

