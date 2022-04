Intellisign, la startup para la aceleración de negocios por medio de firmas electrónicas, nombra a Melisa Montoya como Country Manager Colombia

Intellisign inició operaciones en Colombia con la promesa de desarrollar y fomentar acuerdos y aprobaciones electrónicas más rápidas, más fáciles y más seguras, trabajando además para convertir su tecnología en un espacio digital para hacer negocios sin intervención presencial y fomentar el comercio y la confianza entre empresas verificadas con su tecnología; convirtiéndose en el primer marketplace para hacer negocios con empresas verificadas y de confianza en Latinoamérica.

El CEO de Intellisign, Augusto Castañeda declaró a Forbes Colombia que están trabajando para que al 2025 "Ningún colombiano use papel cuando realice acuerdos o contratos comerciales en el país", proveyendo tecnologías "cero papel" en actividades administrativas de las empresas colombianas.

Intellisign puede atender proyectos y clientes en todo Colombia junto a un destacado equipo de profesionales como abogados e ingenieros expertos en la suscripción electrónica de documentos con firma digital y electrónica según La Ley 527 del año 1999 y Decreto 2364 del año 2012 de acuerdo a la regulación colombiana.

Acerca de Intellisign

Intellisign es una startup desarrollada por IDTY con sede principal en Bogotá, Colombia y una plataforma web provista como Software as a Service (SaaS) para la realización de firmas electrónicas avanzadas en ambientes digitales con certificados digitales de PKI, firmas por QR y OTP, firmas gráficas y firmas biométricas con flujos de trabajos o workflows inteligentes que permite suscribir acuerdos y contratos electrónicos con inmediatez, seguridad y validez legal. Intellisign es la plataforma líder para la suscripción de acuerdos, contratos y autorizaciones en América Latina con más de once mil usuarios firmantes activos. Una de las principales ventajas de Intellisign es que se adapta a las preferencias de cada usuario y mantiene la sencilla experiencia de firmar en papel: con vistos buenos, con rúbricas delegadas de un área a otra, en una determinada hoja o posición específica, acompañadas por sellos, de forma individual, firmas en grupos y de muchas otras maneras posibles. Intellisign no usa ni tinta ni papel y permite hacer negocios y conseguir autorizaciones de manera remota.

FUENTE IDTY

