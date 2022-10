Inter se convierte en el socio oficial de remesas del New York City Football Club

La nueva alianza permite a Inter dar un paso adelante en su camino para atender y ofrecer a nuestros clientes una experiencia inigualable

BELO HORIZONTE, Brasil, 20 de octubre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/-- Inter&Co (Nasdaq: INTR), un banco digital líder que ofrece servicios financieros y no financieros a más de 22 millones de clientes en Estados Unidos y Brasil, anunció hoy que se convirtió en un nuevo socio oficial del New York City Football Club (NYCFC).

El NYCFC es uno de los 28 equipos que compiten en la Liga Mayor de Fútbol (MLS) de los Estados Unidos. Como socio oficial de remesas del NYCFC, Inter ofrecerá experiencias únicas de los fanáticos durante la temporada 2023. La ciudad de Nueva York alberga a 6.5 millones de fanáticos del fútbol, la base más grande de los Estados Unidos. Con un talentoso contingente de jugadores brasileños en el primer equipo, entre los que se incluyen Talles Magno, Gabriel Pereira, Thiago Andrade, Heber Araujo y José Kléberson, la alianza de NYCFC con la empresa con sede en Brasil es el vínculo más reciente del club con el país latinoamericano.

La alianza con NYCFC marca la primer alianza importante de Inter en los Estados Unidos tras la expansión de su oferta en el país con la adquisición a principios del año de una compañía fintech de remesas y la transferencia de su cotización a NASDAQ en junio.

Andrés González, vicepresidente de Alianzas del NYCFC, señaló: "El NYCFC está comprometido a aumentar el acceso al fútbol entre las comunidades desatendidas. Del mismo modo, nuestros nuevos socios de Inter están comprometidos a hacer que sus servicios sean accesibles para todos. Estamos encantados de asociarnos con una marca global y una empresa con ideas afines como Inter".

Priscila Salles, directora de Marketing de Inter&Co, declaró: "Estamos muy emocionados de asociarnos con el NYCFC, no solo por lo que representan como uno de los equipos líderes de la MLS, sino también como una forma de conectarse de manera más significativa con las comunidades brasileña y latina en los Estados Unidos. Nuestro compromiso de hacer que las remesas de dinero sean asequibles y accesibles para todos resuena profundamente con los valores de inclusión y comunidad del NYCFC".

En la actualidad, los servicios en el negocio de las remesas de Inter están disponibles para pagos transfronterizos provenientes de los Estados Unidos, Brasil y Canadá a más de 60 países de destino. Como parte de su expansión, Inter se centra en consolidar sus remesas y pagos transfronterizos para los brasileños que viven en los Estados Unidos y para los que viajan al extranjero, así como en expandirse a otras poblaciones de inmigrantes desatendidas.

Acerca de Inter&Co

Inter&Co es la empresa matriz de Inter Group y posee indirectamente todas las acciones de Banco Inter. Inter es un banco digital que simplifica la vida de las personas, donde todo está integrado en una sola aplicación. Fue el primer banco 100 % digital brasileño que también proporcionó una cuenta corriente digital gratuita. En Brasil, bajo la marca Inter, la compañía ofrece un conjunto completo de servicios en banca, inversiones, crédito y seguros, además de un centro comercial virtual que reúne a las mejores marcas y minoristas. La cuenta digital de la compañía en los Estados Unidos, bajo la marca Inter Global, permite a las personas y empresas realizar transferencias en dólares de los Estados Unidos de manera rápida, segura y 100 % en línea, así como procesar pagos desde varias plataformas internacionales. También ofrece tarjetas de débito, tarjetas de regalo con devolución de efectivo y transferencias bancarias/ACH a cualquier cuenta en los Estados Unidos, y sirve como plataforma para las necesidades que sus clientes tienen en un mundo sin fronteras. Inter&Co cotiza en Nasdaq con el símbolo bursátil INTR.

Acerca del New York City Football Club:

El New York City Football Club (NYCFC) es un equipo de fútbol profesional estadounidense que compite en la Liga Mayor de Fútbol (MLS) en la Conferencia Este de la Liga. Se anunció como la 20.ª franquicia de la Liga el 21 de mayo de 2013 y es el primer y único club de la MLS ubicado dentro de los cinco distritos de la ciudad de Nueva York. NYCFC inició su temporada inaugural en la MLS en marzo de 2015 y es propiedad en su mayoría de City Football Group (CFG). Desde su temporada inaugural, el club ha clasificado para las eliminatorias de la Copa MLS en las últimas siete temporadas consecutivas. En 2021, el NYCFC ganó la Copa MLS en la primera aparición del club, convirtiéndose en la primera franquicia deportiva profesional con sede en Nueva York en ganar un campeonato en una década. La Academia NYCFC cuenta actualmente con equipos de los grupos de edad de U-12 a U-18 y se convirtió en la primera academia del país en ganar títulos nacionales consecutivos a nivel de U-19. El NYCFC se enorgullece de apoyar a la fundación City in the Community (CITC) a fin de que utilice el poder del fútbol para mejorar a las comunidades. La New York City Soccer Initiative (NYCSI), uno de sus programas, es una asociación comunitaria público-privada pionera en su clase que busca abrir 50 minicanchas de fútbol en barrios desfavorecidos de la ciudad de Nueva York en cinco años.

