InterCement lança plataforma para impulsionar carreira de profissionais da construção

A Rede integrará o Blog do Amigo Construtor, um portal de conteúdo e relacionamento voltado para profissionais e pessoas interessadas no universo da construção, que completa seis anos em 2020 e registra bons índices de engajamento dos leitores.

Os integrantes da Rede do Amigo Construtor terão acesso a um portfólio de conteúdo exclusivo, com materiais preparados pela equipe da InterCement Brasil. A plataforma conta com três seções: Treinamentos, Álbum de Obras e Guia de Bolso. Conheça um pouco de cada uma delas:

Treinamentos

A área de treinamentos oferece videoaulas, com testes para certificação do aprendizado. Após assistir aos vídeos, o profissional deve responder cinco perguntas e ganha uma medalha no seu perfil ao acertar pelo menos quatro delas.

Os treinamentos são divididos em três editorias: Por Dentro da Obra, que apresenta as principais técnicas de construção civil; Meu Bolso, com conteúdo sobre educação financeira; e Saúde e Segurança, com dicas e reforços sobre as técnicas e equipamentos que devem ser empregados no dia a dia para garantir a segurança das estruturas de uma obra e das pessoas envolvidas no trabalho.

"A InterCement Brasil acredita que este conteúdo beneficiará os profissionais da construção, levando a informação que eles precisam para uma reeducação dentro e fora do canteiro de obras", afirma Pedro Antunes, gerente de marketing da InterCement Brasil.

Álbum de Obras

O Álbum de Obras é como um portfólio online para os profissionais da construção. Nessa área, os usuários poderão inserir informações e imagens dos melhores trabalhos que já realizaram e compartilhar com novos clientes. Será possível, ainda, enviar o material por arquivo PDF ou link aberto nas redes sociais e WhatsApp.

Dicas para aproveitar melhor esta área da plataforma e dominar as técnicas de divulgação de serviços e atendimento ao cliente podem ser encontradas no Blog do Amigo Construtor.

Guia de Bolso

Os guias de bolso são livros eletrônicos (e-books) que podem ser baixados pelos usuários cadastrados na Rede do Amigo Construtor. Nos materiais, os profissionais encontrarão dicas técnicas bem ilustradas sobre diversos assuntos da construção, em um formato prático, facilitando a leitura pelo celular.

Como se cadastrar

Para o cadastro, os construtores precisarão acessar o Blog do Amigo Construtor (www.amigoconstrutor.com.br), clicar em "Entre na Rede do Amigo" localizado na home e informar nome, e-mail, telefone e endereço, criando um login e senha para acessar a rede sempre que quiser.

Sobre o Amigo Construtor

Em menos de dois anos, o Blog do Amigo Construtor acumula mais de 3 milhões de visualizações de página na plataforma e se tornou uma comunidade com mais de 416 mil seguidores no Facebook. Em 2020, foi inaugurado o perfil no Instagram, que já ultrapassou a marca de 23 mil seguidores.

O blog foi criado, inicialmente, com o intuito de aproximar a InterCement Brasil do pedreiro, profissional importante na decisão da compra do cimento em uma obra. A ideia era oferecer um conteúdo inspirado no dia a dia desse e dos demais profissionais da construção: o que eles fazem, gostam e buscam, promovendo a troca de ideias e a valorização dos profissionais.

Hoje, essa plataforma se tornou uma referência no setor da construção civil e ampliou o conteúdo especializado para este público. A Rede do Amigo Construtor surge para aprofundar as ações e promover a valorização do profissional do canteiro de obras. Assim, o Amigo Construtor se torna mais que um blog, e sim uma rede de educação e profissionalização.

Sobre a InterCement

A InterCement é uma produtora brasileira de cimento com atuação em seis países. É líder nos mercados da Argentina, por meio da Loma Negra, empresa de capital aberto listada na NYSE e BYMA, e de Moçambique. É vice-líder no Brasil e no Paraguai, além de deter a liderança em regiões da África do Sul e do Egito.

No total, são 35 unidades de produção com capacidade de 39 milhões de toneladas de cimento/ano, empregando mais de 7.000 profissionais. Com disciplina financeira, excelência operacional e sustentabilidade, a Companhia contribui para a geração de valores econômico, social e ambiental nos locais onde atua, sendo inclusive referência na utilização de combustíveis alternativos no processo de coprocessamento do cimento.

Contato: Amanda Soares, E-mail: [email protected], Telefone 11. 2766-4428

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1230132/AMIGO_LINKEDIN_REDE_DO_AMIGO.jpg

FONTE InterCement

SOURCE InterCement