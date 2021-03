InterCement reforça iniciativas para combater a pandemia da COVID-19

Entre as ações promovidas, destaca-se a palestra online e o webinar "Cuidados com a Família em Tempos de COVID-19", com a Drª Daniela Bonesso, médica do trabalho, com orientações e esclarecimentos sobre formas de contágio. A InterCement lançou ainda um aplicativo gratuito de telemedicina em parceria com a SantéCorp, empresa do Grupo Fleury. Com o app, as pessoas podem agendar e realizar consultas médicas à distância via videochamadas e até compartilhar arquivos e imagens essenciais com os médicos, como receitas e pedidos de exames.

E, quando se fala em saúde, investir em uma alimentação balanceada é fundamental para elevar nossa imunidade. Pensando nisso, a empresa deu prosseguimento ao projeto de reformulação dos cardápios dos refeitórios das fábricas com acompanhamento de nutricionistas. Além disso, para aqueles que têm os benefícios de vale-refeição e vale-alimentação, foi incluída a opção de escolha da modalidade pela qual preferem receber os valores, para, assim, cuidarem melhor da sua saúde e de seus familiares.

Ao longo de 2020, a companhia ofereceu mais de 20 cursos online sobre combustão, processos, segurança, saúde, moagem, entre outros. Ministradas de forma remota e pelos próprios funcionários da empresa, as aulas fazem parte da Academia InterCement, programa de desenvolvimento profissional para colaboradores do grupo.

Ainda com foco em capacitação, InterCement Brasil e SEBRAE, ofereceram 5 cursos online para capacitar clientes. com os temas "Gestão de Equipe de Vendas", "Microcrédito Consciente", "Controle de Gastos no Comércio", "Estratégia Financeira para o Crescimento" e "Marketing Digital para o Empreendedor". O conteúdo gratuito ajudou os lojistas a se planejarem e enfrentarem as dificuldades causadas pelo fechamento do comércio em muitos locais.

A InterCement Brasil ajudou também, em parceria com o Descomplica, uma plataforma online de aprendizagem, alunos de todo o Brasil, filhos de seus clientes, e profissionais de obra cadastrados no Amigo Construtor, a estudarem para o Exame Nacional do Ensino Médio – Enem 2021.

Já o Instituto InterCement, responsável pelas estratégias de investimento social InterCement, criou um plano em três fases para mitigar os efeitos sociais da pandemia: respostas humanitárias (até 60 dias); fase de recuperação (até 2 anos) e reconstrução (até 3 anos).

Na primeira etapa do plano, foi desenvolvida a Campanha Ser + Solidário, um movimento coletivo que dá acesso à população em situação de vulnerabilidade a mantimentos, produtos de higiene pessoal e de limpeza, além de itens para reduzir o risco de contaminação (álcool em gel, máscaras), entre outros.

Para os colaboradores que adotaram o home office, a InterCement Brasil, disponibilizou para todos cadeiras de escritório, notebooks, suportes e telas. Além disso, um guia de "Boas Práticas de Ergonomia", desenvolvido por especialistas, foi distribuído para melhorar a qualidade de vida no trabalho.

Além disso, em parceria com a Gympass ofereceu descontos em diversas academias espalhadas pelo Brasil, inclusive as que possuem treinos online, para que ninguém precisasse sair de casa para praticar atividades físicas.

Com foco em engajar a família de todos os colaboradores, foram enviados crachás do Amiguinho Construtor para as crianças companheiras de home office.

E, para uma pausa no trabalho, 20 clientes da InterCement Brasil tiveram a oportunidade de participar de uma troca de passes bastante animada e descontraída com Cafu, eterno ídolo do São Paulo Futebol Clube e da Seleção Brasileira. Com o patrocínio da marca Cimento Cauê, o bate-papo virtual foi realizado via Zoom e mediado por Eder Luiz, radialista da Rádio Transamérica.

Para encerrar, a InterCement Brasil disponibilizou por meio do Amigo Construtor, canal de relacionamento desenvolvido para dialogar com revendedores e profissionais de obra de todo o país, diversos conteúdos informativos e dicas práticas para manter a segurança em tempos de pandemia. A companhia também apoiou as revendas de materiais de construção com a distribuição de materiais de sinalização, como adesivos para portas, balcões, chão, caixa, espelho dos banheiros, além de máscaras personalizadas e totens para álcool em gel. Com o objetivo de orientar os clientes e funcionários de lojas de materiais de construção sobre as melhores práticas para evitar a propagação do vírus dentro dos estabelecimentos e visando facilitar o dia a dia desses profissionais, a plataforma disponibilizou também diversos conteúdos sobre assuntos do cotidiano, como "Melhores Maneiras de Vender Online", "Plataformas para Reuniões Online com Clientes", "Tudo sobre o Pix e outras Medidas Financeiras" e muito mais.

