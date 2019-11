InterContinental Hotels Group (IHG®) escolhe a Burson Cohn & Wolfe como parceira estratégica em comunicação de marcas para o México, América Latina e Caribe

CIDADE DO MÉXICO, 14 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- Tendo como objetivo fortalecer e aumentar a visibilidade da marca entre os consumidores no México, América Latina e Caribe, o InterContinental Hotels Group (IHG®), uma das principais empresas de hotelaria do mundo, anunciou a colaboração com a firma de comunicação estratégica Burson Cohn & Wolfe (BCW) para atender às necessidades relacionadas à comunicação de suas marcas, desde outubro de 2019. A comunicação regional na América Latina será coordenada a partir do escritório no México e executada diretamente pelos escritórios da BCW na região.

A diretora de Global Mainstream & Upscale PR & Americas do IHG®, Sophie Merven, disse: "Tendo algumas das marcas mais importantes e reconhecidas mundialmente, como é o caso do InterContinental® Hotels & Resorts, Crowne Plaza® Hotels & Resorts e Holiday Inn® Hotels & Resorts, para o IHG® é de suma importância colaborar com uma rede do calibre da BCW, que oferece a amplitude necessária de experiência e conhecimento necessários para impulsionar a visibilidade dos hotéis e a preferência dos consumidores na região".

O IHG® franqueia, arrenda, administra e é proprietário de quase 5.800 hotéis e cerca de 865.000 residências, em mais de 100 países. Além disso, seu amplo portfólio de marca inclui hotéis conhecidos como o InterContinental® Hotels & Resorts, Crowne Plaza® Hotels & Resorts, Holiday Inn®, Holiday Inn Express®, Holiday Inn® Club Vacations, Staybridge® Suites, Candlewood® Suites, entre outros.

Desde sua fundação em 2003, o IHG® está comprometido com a missão de oferecer hospitalidade verdadeira a todas as pessoas que visitam seus hotéis. Cada uma de suas marcas de hotel atende seus hóspedes de maneira distinta e o alcance do grupo se estende por todo o mundo. Seja em uma viagem de negócios ou a lazer com familiares ou amigos, o IHG® tem um hotel ideal para todos.

Para solicitar informações, entrevistas ou discutir qualquer tema relacionado à comunicação do IHG® no México, América Latina e Caribe, você pode contatar:

Contatos com a imprensa



Arturo Murillo Burson Cohn & Wolfe México Arturo.murillo@bcw-global.com +52 5351 6543 Melisa Aguilar Burson Cohn & Wolfe México Melisa.aguilar@bcw-global.com + 52 5351 6535 Nora García Burson Cohn & Wolfe México Nora.garciago@bcw-global.com + 52 5351 6533 Manuel Montelongo IHG® manuel.montelongo@ihg.com +52 5723 1712

Sobre a IHG®:

O IHG® (InterContinental Hotels Group) [LON:IHG,NYSE:IHG (ADRs)] é uma organização global com um amplo portfólio de marcas hoteleiras, incluindo Six Senses Hotels Resorts Spas, Regent Hotels & Resorts, InterContinental® Hotels & Resorts, Kimpton® Hotels & Restaurants, Hotel Indigo®, EVEN® Hotels, HUALUXE® Hotels and Resorts, Crowne Plaza® Hotels & Resorts, voco™, Holiday Inn®, Holiday Inn Express®, Holiday Inn Club Vacations®, Holiday Inn Resort®, avid™ hotels, Staybridge Suites®, Atwell Suites™,e Candlewood Suites®.

O IHG® franqueia, arrenda, administra e é proprietário de mais de 5.800 hotéis e cerca de 865.000 residências, em cerca de 100 países, com quase 1.900 hotéis em seu portfólio de desenvolvimento. O IHG® também gerencia o IHG® Rewards Club, seu programa de fidelidade, que tem mais de 100 milhões de associados inscritos.

O InterContinental Hotels Group PLC é o acionista majoritário do grupo. Foi constituído na Grã-Bretanha e registrado na Inglaterra e no País de Gales. Mais de 400.000 pessoas trabalham nos hotéis e escritórios corporativos do IHG® em todo o mundo.

Visite www.ihg.com para obter informações e fazer reservas e www.ihgrewardsclub.com para saber mais sobre o IHG® Rewards Club. Para receber as últimas notícias, visite www.ihgplc.com/media e siga a empresa nas redes sociais em https://twitter.com/ihgcorporate, www.facebook.com/ihgcorporate e www.linkedin.com/company/intercontinental-hotels-group.

Sobre a Burson Cohn & Wolfe

A Burson Cohn & Wolfe (BCW) – anteriormente Burson-Marsteller – é uma das maiores firmas de comunicação global do mundo, com ampla experiência em comunicação digital e integrada em todos os setores. A agência combina experiência em conteúdo criativo distribuído digitalmente com comunicação integrada nos setores de bens de consumo, saúde e tecnologia, com grande experiência em assuntos públicos, reputação corporativa, crise, investigação e análise. A Burson Cohn & Wolfe é uma rede com mais de 4.000 empregados, em 42 países.

FONTE Burson Cohn & Wolfe

