InterContinental® Hotels & Resorts lança InterContinental ICons, convidando os viajantes a descobrirem o que torna uma cidade realmente fascinante

Uma análise adicional das publicações de Instagram revelou que a Torre Eiffel em Paris é o site turístico mais publicado, representando 10% de todas as publicações do mundo. O Palácio de Buckingham é o lugar mais etiquetado em Londres (21%) e o Central Park é o mais etiquetado em Nova York (20%), observando que os turistas costumam se concentrar em visitar os mesmos locais "imperdíveis" .

Essas descobertas foram confirmadas pelos moradores locais em cada uma das sete cidades, com mais da metade (59%) achando que os turistas perdem o melhor que sua cidade tem a oferecer.

DESCOBRIR A VERDADEIRA CIDADE

A nova campanha da InterContinental tem como objetivo inspirar a redescoberta do que torna cada cidade verdadeiramente fascinante. Uma votação on-line, que será lançada hoje, pede que o público selecione as vistas, sons, sabores, aromas e sentimentos mais simbólicos que conectarão os viajantes mais profundamente quando os visitarem.

Algumas das experiências multissensoriais identificadas pelos viajantes de luxo no mundo incluem:

Paris : O aroma do pão fresco nas padarias de Oberkampf, Paris 11e

: O aroma do pão fresco nas padarias de Oberkampf, 11e Londres: o calor de uma lareira em um antigo pub de Londres em um dia frio

Nova York : cheiro de castanhas assadas de um carrinho de compras na Broadway

: cheiro de castanhas assadas de um carrinho de compras na Broadway Xangai: o aroma quente de Xiaolongbao no Templo dos Deuses da Cidade

Dubai : o som da água batendo em um abra (barco tradicional de madeira) enquanto desliza pelo Dubai Creek

: o som da água batendo em um abra (barco tradicional de madeira) enquanto desliza pelo Dubai Creek Sydney : a sensação da brisa fresca em seu rosto no ferry de Manly para Circular Quay

: a sensação da brisa fresca em seu rosto no ferry de Manly para Circular Quay Cidade do México - Os sons da música mariachi na praça Garibaldi

A lista completa de ICons indicados na Cidade do México inclui:

Castelo de Chapultepec

Passeio da Reforma

Torre Latino -americana e seu observatório no andar 45

-americana e seu observatório no andar 45 Casa Azul Museu de Frida Kahlo

Maria Dolls

Murais de Diego Rivera

Os mercados tradicionais

Tocadores de realejo do centro da cidade

Mariachi e praça Garibaldi

Vendedores ambulantes com sons de "Compra-se colchões" "temos tamales"

O som de gol no Estádio Azteca

Dançarinos pré-hispânicos do centro da cidade

A gastronomia local, como bolos, tamales e "gorditas"

Mezcal e Tequila

A grande variedade de pimenta

Os vermes de maguey e os gafanhotos

Pozole

Flores de Cempazuchitl e véspera de Natal

Os doces mexicanos

O aroma do incenso como um elemento importante nos rituais pré-hispânicos

Ginger Taggart, vice-presidente de marketing global do IHG Luxury Portfolio, comenta: "Como pioneiro em viagens de luxo, o InterContinental Hotel&Resorts sempre foi a porta de entrada para lugares fascinantes e a sabedoria cultural local, por isso entendemos que os viajantes queiram uma experiência com uma conexão mais profunda com os lugares que visitam. Com a nossa mais recente campanha, a InterContinental ICons, nos propusemos a descobrir e celebrar lugares e momentos autênticos que os visitantes podem ignorar, mas que são realmente parte do que torna uma cidade especial. Seja a sensação de ar salgado durante a viagem no ferry do Rio Hudson de Nova York, os sinos melodiosos da torre do relógio no Bund de Xangai ou a sensação da calçada sob os pés nas antigas ruas parisienses, esses ícones podem incluir experiências fora do radar ou pontos turísticos de interesse conhecidos, vistos de maneiras novas e inesperadas. Queremos reacender um sentimento de fascínio por essas cidades tão visitadas e incentivar a discussão sobre o que realmente as torna

RESUMO INTERCONTINENTAL ICONS

O InterContinental Hotels & Resorts foi pioneiro em viagens de luxo há mais de 70 anos e agora possui 208 hotéis em 66 países no mundo todo. Com essa herança e conhecimento, a marca entende que os viajantes de luxo modernos buscam uma conexão mais profunda com os lugares emblemáticos aos quais estão viajando.

Através da análise das redes sociais, das ideias dos principais líderes de opinião e da pesquisa independente, o InterContinental estabeleceu uma longa lista de experiências multissensoriais que são representativas de cada cidade. A partir de hoje, o InterContinental convida o público a selecionar as experiências que realmente sente, demonstrar a cidade ou cidades que conhece melhor em life.intercontinental.com/icons e iniciar uma conversa nas redes sociais usando o hashtag #intercontinentalicons

A votação termina em 31 de dezembro de 2019. Um painel global de juízes, com o aclamado fotógrafo da National Geographic, Charlie Hamilton James, bem como os influenciadores mexicanos Isaac Jero e Manu Manuti e membros muito viajados do programa de fidelidade InterContinental Ambassador, emprestarão sua experiência na curadoria dos cinco principais ícones do InterContinental em cada cidade, com a revelação final e a comemoração no início de 2020.

