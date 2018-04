InterGlobe Technologies estabelece o primeiro centro de fornecimento global em Bogotá, Colômbia; o 15o. em todo o mundo

GURGAON, Índia, 24 de abril de 2018 /PRNewswire/ -- A InterGlobe Technologies (IGT), uma provedora líder de TI-GPN (tecnologia da informação-gestão de processos de negócios) integradas e serviços e soluções digitais, anunciou seu primeiro centro de fornecimento global em Bogotá, na Colômbia, ampliando ainda mais suas operações globais. Com uma equipe inicial de mais de 200 especialistas em viagens, a IGT vai impulsionar as capacidades altamente qualificadas e multilíngues disponíveis na região, para fornecer reservas e serviços perfeitos ao consumidor, através de todos os canais para o setor global de viagens.

O centro de fornecimento será o centro estratégico da IGT na América Latina, dentro de sua rede de fornecimento global já existente de 15 centros de fornecimento em 5 continentes. Ele servirá como um núcleo regional, oferecendo serviços de voz, não-vocais e digitais, em vários idiomas locais, para seus clientes globais e nacionais. Em especial, a IGT fornecerá assistência ao consumidor em todos os canais para os serviços de passagens aéreas, hotéis e aluguel de automóveis da Priceline.com. A IGT pretende ampliar o trabalho com a Priceline.com, para identificar oportunidades adicionais e impulsionar o desenvolvimento de ferramentas inovadoras, para ajudar a agilizar os processos e criar eficiências adicionais.

O investimento planejado estabelece a IGT na América Latina com capacidades de terceirização próximas, em fusos horários locais, para os mercados dos EUA e da América Latina. Sendo uma líder do setor com mais de 10.000 especialistas em viagens, a IGT faz parte da InterGlobe Enterprises, com matriz em Gurgaon, na Índia. O investimento estratégico da IGT considera a reputação de Bogotá como um dos núcleos de terceirização de crescimento mais rápido na América Latina, as vantagens do fuso horário e a disponibilidade de força de trabalho qualificada e multilíngue, para satisfazer as necessidades do setor.

Vipul Doshi, CEO da IGT, disse, "O lançamento do centro de fornecimento da IGT em Bogotá foi uma extensão bastante lógica de nossa rede global para atender as capacidades de fornecimento e serviços atuais e futuros para nossos clientes. A Europa e a América Latina são regiões-chave para nosso negócio, atendemos algumas das maiores empresas aéreas e agências de viagens aqui e nossa decisão de aumentar o investimento tem por objetivo fornecer mais eficiências de transformação e opções mais próximas para nossos clientes. Este é um novo e empolgante capítulo para a IGT".

Os esforços focados da InterGlobe Technologies se concentraram na elevação de suas credenciais globais com ampliações nos principais mercados. O lançamento do centro de fornecimento de Bogotá segue de perto o lançamento do centro da IGT em Bucareste, em 2017, estimulando eficiências de escala significativas. Recentemente, a IGT também foi classificada como 'líder' de experiência dos clientes em viagens, transportes e hospedagem pelo relatório NelsonHall NEAT de 2018.

Sobre a InterGlobe Technologies

A InterGlobe Technologies (IGT) é uma fornecedora líder de TI-GPN integradas e serviços e soluções digitais para o setor global de viagens. A empresa oferece TI-GPN integradas, automação robótica de processos (RPA), desenvolvimento e manutenção de aplicativos, centro de contatos digitais, serviços de apoio (back office) e estruturas para o setor de viagens. A IGT faz parte da InterGlobe Enterprises Limited, com presença mundial em 5 continentes e mais de 10.000 especialistas em viagens.

Visite o endereço http://www.interglobetechnologies.com.

Contato:

Renee Kishore

E-mail: renee.kishore@interglobetechnologies.com

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/680654/InterGlobe_Technologies_Logo.jpg )

(Foto: https://mma.prnewswire.com/media/680653/Bogota_Center.jpg )

