Intergral BREI estrutura fundo imobiliário ASG inédito no país

SÃO PAULO, 16 de julho de 2020 /PRNewswire/ -- A Integral BREI, gestora especializada na estruturação e gestão de produtos financeiros de base imobiliária que adota as melhores práticas ambientais, sociais e de governança (ASG), acaba de estruturar o primeiro Fundo Imobiliário ASG do país.

Com histórico de pioneirismo e liderança no mercado financeiro e de capitais, a Integral BREI foi contratada como coordenadora líder responsável pela estruturação e distribuição do Fundo Imobiliário do BIOTIC (FII BIOTIC), com início da oferta/distribuição ainda neste ano.

O Fundo inédito foi o veículo escolhido para captar os recursos para o BIOTIC, parque tecnológico que põe o Distrito Federal, onde está localizado, na vanguarda da inovação e sustentabilidade, já que proporciona agilidade de investimento, elevada governança e mecanismos de alinhamento de interesses e facilitação de operações.

Segundo Vítor Guimarães Bidetti, CEO da Integral BREI e destaque pelo pioneirismo e posições de liderança no mercado financeiro e de capitais para o Setor Imobiliário, em especial no desenvolvimento de estruturas de crédito via Mercado de Capitais, o fato de ser um fundo ASG implica acesso de grandes investidores globais/internacionais, que não estavam investindo no Brasil devido ao fato de o país ter perdido o investment grade soberano, o que é uma barreira suplantada pelos investimentos verdes. Por outro lado, o FII ESG da Integral BREI também atrai fundos de pensão, onde se aloja hoje a principal poupança nacional, pois eles visam a investimentos de longo prazo, caso desse fundo imobiliário estruturado com os mais relevantes diferenciais do mercado.

A Integral BREI, gestora do FII, possui profundo conhecimento, expertise e ampla rede de relacionamentos no mercado financeiro e imobiliário, o que facilita a intermediação com os diversos parceiros para o desenvolvimento da estratégia para uma gestão ativa e vencedora.

O FII Biotic ASG vai captar para viabilizar o Parque Tecnológico de Brasília, que visa atrair empresas de base tecnológica, oferecendo infraestrutura e facilities adequadas aos usuários num bairro inteligente que abrigará escritórios, universidades, comércios, residências, praças e parques que vão receber profissionais inovadores e disruptivos.

FONTE Integral Brei

SOURCE Integral Brei