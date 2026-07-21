Interhome : les réservations estivales de locations de vacances durables ont plus que doublé sur des marchés européens clés

GLATTBRUGG, Suisse, 21 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Interhome, spécialiste européen de référence de la gestion de locations de vacances, lance aujourd'hui sa série Sustainable Summer Booking Trends, une nouvelle analyse récurrente fondée sur les propres données de réservation d'Interhome, qui suit l'évolution de la durabilité sur les principaux marchés européens de la location de vacances.

Feature trends across markets, 2020-2025

Sur la base des dates d'arrivée pour des séjours compris entre juin et septembre, l'analyse menée en Suisse, en France, en Allemagne, en Italie et en Espagne montre que les réservations estivales durables ont plus que doublé entre 2020 et 2025.

Sur la même période, la part des réservations durables dans le mix de réservations estivales d'Interhome est passée de 16,7 % à 29,5 %, soit une progression de 12,8 points de pourcentage, suggérant une évolution structurelle de la demande de locations de vacances estivales.

Le rythme et le profil de cette évolution varient selon les marchés. En 2025, l'Italie a enregistré la part la plus élevée de réservations durables (40,1 %), devant l'Allemagne (36,1 %) et la Suisse (35,9 %), tandis que l'Espagne (29,3 %) et la France (16,1 %) reflètent différents stades de développement du marché.

Au niveau des caractéristiques, le recyclage a enregistré les plus fortes progressions cumulées entre 2020 et 2025 dans les cinq marchés, avec des hausses particulièrement marquées en France, en Italie et en Espagne. La recharge pour véhicules électriques a affiché les progrès les plus nets en France et en Suisse, tandis que les panneaux solaires ont le plus fortement progressé en Italie et en Espagne.

Dans l'ensemble, les résultats montrent que la durabilité progresse à des rythmes différents selon les pays, tant dans la part actuelle des réservations de locations de vacances durables que dans la progression des différentes caractéristiques de durabilité.« Notre ambition n'est pas seulement de répondre aux évolutions du marché de la location de vacances, mais de contribuer à les façonner », déclare Jörg Herrmann, CEO d'Interhome. « C'est pourquoi nous lançons cette série : afin d'apporter régulièrement des éclairages fondés sur les données et de nourrir une discussion plus informée sur l'avenir de la gestion durable des locations de vacances et du voyage. »

« L'analyse montre clairement qu'un nombre croissant de propriétaires investissent dans les mesures de durabilité de leur hébergement de vacances, qu'il s'agisse par exemple d'installer une borne de recharge pour véhicules électriques afin de renforcer l'attractivité du bien pour les vacanciers, ou d'utiliser des systèmes photovoltaïques, des appareils de cuisine économes en énergie et des équipements économes en eau pour réduire les coûts d'exploitation courants », déclare Saskia Weber, Director of Sustainability chez Interhome. « Grâce aux efforts déployés par nos propriétaires bailleurs en matière de durabilité, le nombre d'hébergements durables dans le portefeuille d'Interhome continue de croître, tout comme leur part dans les réservations estivales. »

Alors que la durabilité prend une place croissante dans les décisions de voyage, Interhome entend fournir une vision régulière et fondée sur les données de l'évolution du marché de la location de vacances sur ses principaux marchés.

À propos de l'analyse

L'analyse d'Interhome repose sur ses propres données de réservation pour des séjours entre juin et septembre 2026 dans des hébergements de vacances situés en Suisse, en France, en Allemagne, en Italie et en Espagne. Outre les possibilités de recyclage, l'énergie solaire et les bornes de recharge pour véhicules électriques, Interhome évalue ses appartements et maisons de vacances selon un ensemble plus large de critères de durabilité, parmi lesquels les énergies renouvelables, l'absence de vaisselle jetable, des fenêtres au moins à double vitrage, des systèmes de chauffage économes en énergie, un éclairage économe en énergie, des toilettes et douches économes en eau, ainsi que la proximité des transports publics.

À propos d'Interhome

Interhome est un spécialiste de la gestion de locations de vacances, exploitant le plus vaste réseau de bureaux de service locaux en Europe. L'entreprise dispose d'un portefeuille largement exclusif de plus de 70 000 hébergements de vacances dans plus de 20 pays européens.

Fondée en Suisse en 1965, l'entreprise associe des solutions digitales intelligentes à un accompagnement personnalisé fiable sur place, garantissant une qualité de service constante et des processus fluides.

Interhome s'appuie sur son réseau de plus de 200 conciergeries professionnelles et partenaires en Europe, offrant aux propriétaires une expertise de confiance et une tranquillité d'esprit. La combinaison de la puissance marketing globale d'Interhome et de son expertise locale sur le terrain permet aux propriétaires d'optimiser l'occupation, de préserver la valeur de leur bien et de générer des revenus locatifs réguliers.

Interhome fait partie de HomeToGo Group, le groupe leader européen de la location de vacances.

Réservations de locations de vacances: www.interhome.com

Gestion locative de biens de vacances: www.interhome.group

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