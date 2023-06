Interior Health selecteert Hut 8 als datacenterpartner voor colocatie van high-performance computingdiensten

De diensten zullen gedurende vijf jaar worden geleverd in het vlaggenschip van Hut 8, het datacenter in Kelowna

TORONTO, 14 juni 2023 /PRNewswire/ -- Hut 8 Mining Corp. (Nasdaq: HUT) (TSX: HUT) ("Hut 8" of het "bedrijf"), een op innovatie gerichte leverancier van high-performance computerinfrastructuur, heeft een overeenkomst gesloten met Interior Health, een betrouwbare gezondheidsinstantie die diensten levert op het gebied van volksgezondheid, ziekenhuiszorg, langdurige zorg, gemeenschapszorg en eerstelijnsgezondheidszorg aan mensen in het zuiden van British Columbia, om hun activiteiten te ondersteunen door veilige, beveiligde en betrouwbare colocatiediensten te leveren vanuit het vlaggenschip van het bedrijf, het datacenter in Kelowna, tot 2028.

"We hebben geïnvesteerd in onze high-performance computing business en in onze klanten, en we zijn er trots op dat we onze diensten verder kunnen uitbreiden naar de gezondheidssector", zegt Josh Rayner, VP High Performance Computing bij Hut 8. "We zijn vereerd dat Interior Health ons heeft gekozen als vertrouwd infrastructuurprovider voor high-performance computing."

Met vijf datacenters in B.C. en Ontario levert Hut 8 colocatie, publieke en private cloud en beheerde diensten aan overheids-, particuliere en non-profitorganisaties in verschillende sectoren, zoals financiën, gaming, technologie en AI.

"We kijken uit naar de samenwerking met Hut 8 als onze nieuwe hostingfaciliteit en infrastructuurprovider", zegt Mark Braidwood, uitvoerend directeur technologie bij Interior Health. "In een wereld die steeds meer verbonden is, vragen bedrijven om meer betrouwbare, veilige en schaalbare hostingopties om optimale prestaties en ononderbroken activiteiten te garanderen."

Over Hut 8

Hut 8 is een van de grootste, op innovatie gerichte delvers van digitale activa in Noord-Amerika, geleid door een team van technologen die bedrijven uitbouwen, volledig gericht op Bitcoin, blockchain, web 3.0 en het slaan van een brug tussen de opkomende en traditionele werelden op het gebied van high-performance computing. Met twee locaties in Zuid-Alberta voor het delven van digitale activa heeft Hut 8 een van de hoogste capaciteitspercentages in de sector en een van de grootste voorraden van onbezwaarde, zelfgedolven bitcoins van alle cryptominers of beursgenoteerde bedrijven wereldwijd. Met meer dan 3.300 m² aan geo-diverse datacenterruimte en cloudcapaciteit aangesloten op elektriciteitsnetwerken, aangedreven door aanzienlijke hernieuwbare energiebronnen en hoofdzakelijk emissievrije bronnen, zorgt Hut 8 voor een revolutie in conventionele activa om het eerste hybride datacentermodel te creëren dat zowel de traditionele sector voor high-performance computing (Web 2.0) als opkomende sectoren voor het berekenen van digitale activa, blockchain-gaming en Web 3.0 bedient. Hut 8 was de eerste Canadese digitale miner die genoteerd stond op de Nasdaq Global Select Market. Door innovatie, verbeeldingskracht en passie helpt Hut 8 de revolutie van digitale activa te definiëren om voor zijn aandeelhouders en toekomstige generaties waarde en positieve effecten te creëren.

Over Interior Health

Al meer dan 20 jaar biedt Interior Health een reeks geïntegreerde gezondheidsdiensten aan meer dan 843.000 mensen in het zuidelijke deel van British Columbia. De programma's en diensten van Interior Health strekken zich uit over het hele zorgcontinuüm, waaronder volksgezondheid, gemeenschapsgezondheidszorg, ziekenhuiszorg en langdurige zorg. Interior Health zet zich in om samen te werken aan de gezondheid en het welzijn van iedereen, geïnspireerd door innovatie en partnerschap. Door samen te werken met het Ministerie van Volksgezondheid en het Ministerie van Geestelijke Gezondheid en Verslaving, maar ook met gezondheidsorganisaties, gemeenschappen en leiders, leveren we diensten en oplossingen die een positief verschil maken in het leven van iedereen in de regio - de volledige oppervlakte van 215.000 vierkante kilometer gelegen op de voorouderlijke, niet-overgedragen en traditionele gebieden van de zeven Interior Region First Nations: Dãkelh Dené, St'át'imc, Syilx, Tŝilhqot'in, Ktunaxa, Secwépemc en Nlaka'pamux Natios. Interior Health erkent ook Métis Nation BC, de 15 gecharterde Métis-gemeenschappen in het binnenland en de voortdurende verbondenheid met dit land.

