International Big Data Expo Inaugurada no Sudoeste da China

O evento de três dias está sendo promovido pelo governo local em conjunto com o principal planejador econômico do país, órgãos de vigilância industrial e de informação. Com o suporte do Ministério do Comércio da China, a exposição apresenta perspectivas nacionais, globais, industriais e de negócios.

Sob o tema "Adote inteligência digital, Gere novos desenvolvimentos", o evento incluirá conferências, exposições, lançamentos de novos produtos, concursos e outras atividades.

A exposição deste ano está programada para acontecer tanto on-line quanto off-line, buscando a cooperação aberta e o desenvolvimento conjunto das diferentes partes interessadas. A exposição on-line oferece serviços como comunicação on-line, exibição on-line, negociação comercial, fórum on-line e divulgação de convidados, apresentando uma variedade de funções de exposição.

A cidade de Guiyang e o Gui'an New District, como áreas centrais da zona piloto de big data (Guizhou) integrada, sempre foram pioneiros no desenvolvimento de big data, destacando avanços inéditos no crescimento industrial. Mais de 5 mil grandes empresas de dados e 117 gigantes industriais estiveram aqui no final de 2020. O valor agregado da economia digital atingiu 164,9 bilhões de yuans (cerca de 25,8 bilhões de dólares americanos), respondendo por 38,2% do PIB regional e mais da metade da economia real apresentava elementos de big data.

As atividades específicas da exposição são:

Conferências: as cerimônias de abertura e encerramento, bem como 7 diálogos de alto nível e 13 fóruns profissionais.

Exposições: exposições on-line e off-line para exibir novas tecnologias, novos produtos, novos esquemas e novas aplicações no campo de big data. Haverá também um espaço em relação ao papel do big data na revitalização rural.

Novos lançamentos: Lançamentos do prêmio de melhor desempenho científico e tecnológico da exposição, da pesquisa sobre métodos e rumos do mercado de fatores de dados, do sistema de previsão global da COVID-19 e do dicionário da enciclopédia do big data, etc.

Competições: a segunda competição de inovação em integração de aplicativos industriais e o sexto exercício de confronto de elite entre segurança de rede e big data de Guiyang.

Atividades: uma série de atividades como encontros e intercâmbios, apresentações de talentos, bate-papos, salões e diálogos, promoções e assinatura de contratos, cooperação estratégica, visitas planejadas, etc.

